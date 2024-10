Mieszkańcy Norwegii zapłacą niższe podatki, ale nie wszyscy...

Norweski rząd przedstawił projekt ustawy budżetowej na 2025 rok. Z opublikowanych dokumentów wynika, że łączna wartość nowych obniżek opłat i podatków wyniesie 17,5 mld NOK. Atrakcyjnie przedstawiane jest zmniejszenie stawki podatku dochodowego.

Jak wynika z projektu ustawy budżetowej, kwota wolna od podatku wzrośnie z 70 do 100 tys. NOK rocznie. Spadek wysokości podatku dochodowego wyniesie do 2 200 NOK. Zarabiający w Norwegii zaoszczędzą:



– 2 200 NOK w przypadku zarobków od 100 do 200 tys. NOK (rocznie),

– 1 200 NOK w przypadku zarobków od 200 do 250 tys. NOK,

– 400 NOK w przypadku zarobków od 250 do 300 tys. NOK,

– 200 NOK w przypadku zarobków od 300 do 500 tys. NOK,

– 400 NOK w przypadku zarobków od 500 do 800 tys. NOK,

– 200 NOK w przypadku zarobków od 800 tys. do miliona NOK.



Osoby zarabiające powyżej miliona zapłacą podatek 600 NOK wyższy.