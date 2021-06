Tak ma wyglądać norweski certyfikat covidowy

11 czerwca pojawi się w Norwegii pierwsza wersja certyfikatu covidowego. Z dokumentu będzie można korzystać wewnątrz kraju fiordów. Z kolei w lipcu dojdzie rozszerzona wersja, która przyda się podczas podróży do państw UE/EOG. Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) informuje, jak będzie wyglądać nowy certyfikat.

Obecnie na platformie helsenorge.no istnieje uproszczona wersja dokumentu, którą wprowadzono po to, by użytkownicy weryfikowali poprawność zawartych w nim informacji przed wprowadzeniem certyfikatów właściwych.

To podstawowa wersja dokumentu, zawierająca tylko niezbędne informacje, aby posiadacz podczas kontroli wewnątrz Norwegii nie musiał podawać więcej informacji, niż to konieczne. fhi

Od 11 czerwca do czasu przygotowania rozszerzonej wersji certyfikatu osoby z tzw. grupy chronionej, które przeszły COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy albo przyjęły dwie dawki szczepionki lub jedną w okresie od trzech do 12 tygodni, mieszkające w Norwegii i powracające do kraju z zagranicy, również będą mogły skorzystać przy wjeździe do Norwegii z 'krajowej' wersji certyfikatu.