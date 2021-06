Polacy mogą odetchnąć: rząd wprowadza zmiany w kwarantannie hotelowej

Norweski rząd zaktualizował przepisy i dane dotyczące kwarantanny wjazdowej w Norwegii. Od 27 maja o konieczności izolacji w hotelu decyduje wskaźnik zakażeń państwa, w którym rozpoczęto podróż. Czwartego czerwca rządzący zaktualizowali listę państw, z których transport nie wiąże się z obowiązkiem kwarantanny w hotelu. Wśród nich znalazła się również Polska.

– Cieszę się, że wskaźniki zakażeń w Europie spadają. Oznacza to, że więcej osób może odbyć kwarantannę wjazdową we własnym domu lub w innym odpowiednim miejscu, gdzie można uniknąć bliskiego kontaktu z innymi oraz zapewniona jest osobna łazienka i kuchnia. Odnosi się to na przykład do przyjeżdżających z Niemiec i Włoch – poinformowała czwartego czerwca Minister Sprawiedliwości Monica Mæland. Na szerokiej liście państw, z których podróżujący udadzą się na kwarantannę we własnym domu, znalazła się również Polska. Przepisy wchodzą w życie czwartego czerwca o 15:00.