Polska: w lipcu paszporty szczepionkowe. Wiceszef MSZ potwierdza

Do 1 lipca w Polsce zostaną wprowadzone tzw. paszporty szczepionkowe, potwierdził wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Dokument, respektowany na terenie całej Unii Europejskiej, pozwoli zaszczepionym i ozdrowieńcom na podróżowanie po krajach Wspólnoty bez konieczności odbywania kwarantanny po przyjeździe, a także okazywania negatywnych wyników testów na covid-19.

Termin wprowadzenia paszportów szczepionkowych, zwanych inaczej certyfikatami covidowymi, wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych potwierdził 25 maja na antenie radia RMF FM. - Do 1 lipca zostanie wprowadzony system paszportów covidowych. Polska nawet wcześniej będzie już gotowa, jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, do 25 czerwca - powiedział Przydacz.

@marcin_przydacz ( @MSZ_RP ) w #RozmowaRMF : Paszport covidowy zostanie wprowadzony do 1 lipca. Polska będzie gotowa do 25 czerwca @RMF24pl pic.twitter.com/NhmO3Q9SEP

Polska jest gotowa

Obecnie trwają testy unijnego systemu paszportów szczepionkowych. Polska również wzięła w nich udział. - [...] sprawdzano naszą gotowość do podłączenia się do systemu Unijnych Certyfikatów Covid. Polegała ona na weryfikacji technicznej, czyli ustaleniu, czy wystawiane przez nas kody QR są zgodne z wymogami, wytycznymi Unii Europejskiej i czy są możliwe do odczytu w pozostałych państwach członkowskich - wyjaśniła wiceminister zdrowia Anna Goławska, cytowana przez serwis tvn24.pl.



Dodała także, że Polska już od czerwca będzie gotowa na włączenie się do unijnego systemu paszportów. Jednak odpowiednie rozporządzenie wprowadzające podstawę prawną dla transgranicznego użycia systemu ma wejść w życie od 1 lipca, “z sześciotygodniowym okresem stopniowego przyłączania krajów, które wymagają więcej czasu na wprowadzenie tych cyfrowych rozwiązań”, wyjaśniła Goławska.