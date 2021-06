W przyszłym tygodniu norweski certyfikat covidowy. Do tego czasu w pełni zaszczepieni zwolnieni z kwarantanny hotelowej

opis flickr.com/Statsministerens kontor/CC BY-NC 2.0/Arvid Samland/Statsministerens kontor

Duże zmiany, jeśli chodzi o obowiązkową wjazdową kwarantannę hotelową, czekają podróżnych udających się do Norwegii. Od jutra do 11 czerwca osoby, które zostały w pełni zaszczepione na koronawirusa, lub ozdrowieńcy, którzy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zachorowali covid-19, są zwolnieni z odbywania kwarantanny w hotelu, jeśli za pomocą platformy helsenorge udokumentują ten fakt.

Ma to związek z wprowadzeniem tzw. norweskiego certyfikatu covidowego. Z dokumentu, jeśli Storting zatwierdzi projekt, będzie można korzystać już od 11 czerwca. O nowych przepisach 2 czerwca podczas konferencji prasowej poinformował minister zdrowia Bent Høie.

Wchodzi w życie Certyfikat covidowy, z którego będzie można korzystać w granicach Norwegii, ma wejść w życie 11 czerwca. Plan jest jednak taki, że dokument już niebawem będzie dostępny w dwóch wersjach: wersja podstawowa do użytku w granicach kraju fiordów, i bardziej rozszerzona, gdy ktoś chce przekroczyć granicę UE/EOG. Dzięki temu użytkownicy nie muszą podawać więcej informacji, niż to konieczne, wyjaśnia resort zdrowia, W przypadku użytku wewnątrz Norwegii rzadko będzie konieczne przedstawienie informacji innych niż to, że certyfikat jest ważny.



Dokument znajduje się na helsenorge.no i można go pobrać na telefon komórkowy lub wydrukować.



Osoby, które nie posiadają numerów personalnych - fødselsnummer i D-nummer, nie mogą za pomocą helsenorge.no zobaczyć np. swojego wyniku testu na covid-19.



- Chcemy stworzyć system bezpiecznej i zweryfikowanej dokumentacji procesu szczepień, negatywnych wyników testów na koronawirusa, i odporności po przebytym zakażeniu covid-19 - wyjaśnił Høie.



Dokument ma wejść w życie 11 czerwca, a do tego czasu parlament rozważy, czy projekt ustawy jest zgodny z dostosowaniem dokumentu do unijnych certyfikatów covidowych. - Chcę podkreślić, że certyfikat nie powinien służyć do tworzenia ograniczeń, a do zapewnienia większej swobody - np. że można uczestniczyć w większych wydarzeniach, niż jest to dozwolone bez posiadania dokumentu - dodał szef resortu zdrowia.

Europejskie rozwiązanie w lipcu Bardziej rozszerzona wersja certyfikatu ma umożliwić jego posiadaczowi swobodne przekraczanie granic w obrębie UE/EOG. Wspólne europejskie rozwiązanie będzie prawdopodobnie gotowe jednak na początku lipca, wyjaśnił minister. - UE potrzebuje więcej informacji przy przekraczaniu granic. Należy dokonać podziału np. na rodzaj szczepionki, testu i wirusa [czy to koronawirus, czy jego mutacje - przyp.red.]. Konieczne będzie podanie np. liczby dawek szczepionek i daty szczepienia. Dlatego pracujemy nad bardziej rozszerzoną wersją - dodał Høie.

Norwegia nadal odradza wszelkie podróże zagraniczne, które nie są bezwzględnie konieczne. Zalecenia te obowiązują wstępnie do 1 lipca.



Zmiany dla zagranicznych podróżnych Władze, do czasu wejścia w życie pierwszej wersji certyfikatu, wprowadziły też tymczasowe rozwiązanie. Do 11 czerwca ​​podróżni nie muszą przebywać w hotelach kwarantanny, mogą ją odbyć w domu lub w innym odpowiednim miejscu, jeśli na granicy udokumentują za pośrednictwem helsenorge.no, że są w pełni zaszczepieni lub że są ozdrowieńcami, którzy w ciągu 6 ostatnich miesięcy przeszli zakażenie covid-19. To policja na granicy ma za zadanie zweryfikować te informacje w systemie helsenorge.



- Teraz nie trzeba przebywać w hotelu kwarantanny, jeśli można - po zalogować się na helsenorge.no w trakcie kontroli granicznej - udowodnić, że jest się w pełni zaszczepionym lub ozdrowieńcem. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy przy zalogowaniu, pomoże mu policja. Dokumenty w wersji papierowej lub z innych krajów nie będą weryfikowane. To rozwiązanie tymczasowe, które będzie obowiązywać od 3 czerwca do 11 czerwca - wyjaśniła także obecna na konferencji minister sprawiedliwości Monica Mæland. - Ci, którzy udokumentują za pośrednictwem helsenorge.no, że zostali zaszczepieni, będą mogli opuścić hotel kwarantanny i dokończyć odbywanie kwarantanny w domu.

Tymczasowe przepisy wchodzą w życie 3 czerwca o godz. 12.



- Więcej ludzi podróżuje za granicę i prawdopodobnie po tych zmianach jeszcze się to nasili. Chcemy podkreślić, że musimy nadal unikać niepotrzebnych podróży, a jeśli ktoś zdecyduje się na podróż, musi być przygotowany na długie kolejki na granicy. Nadal prowadzimy kontrolę graniczną i przeprowadzamy testy, a policja nie ma nieograniczonych możliwości – dodał szef resortu zdrowia.

Należy pamiętać, że Norwegia nadal nie otworzyła się całkowicie na zagraniczny ruch turystyczny

Ogólna zasada jest taka, że do Norwegii nadal mogą wjechać osoby mieszkające w kraju fiordów.

Wyjątki od zakazu jazdu TUTAJ

Od 11 czerwca do czasu przygotowania rozszerzonej wersji dokumentu na początku lipca, osoby mieszkające w Norwegii i powracające do kraju z zagranicy będą mogły skorzystać podczas kontroli granicznej z podstawowej, krajowej wersji certyfikatu, by potwierdzić zaszczepienie lub przebycie koronawirusa.



Osoby, które nie posiadają swojego konta na helsenorge, będa mogły upoważnić innych do wydrukowania certyfikatu. Władze pracują też nad rozwiązaniem dla tych, którzy nie korzystają z telefonu komórkowego, tabletu ani komputera, aby mogli otrzymać wydruk certyfikatu koronowego.



Pytania i wątpliwości można zgłaszać konsultantowi Helsenorge za pośrednictwem infolinii 815 55 05, czynnej w dni robocze w godz. 8-15.30, w sobotę 5 czerwca, w godz. 10-15, w niedzielę 6 czerwca w godz. 10-15.