07 maja 2026 13:39
Stewardesa w szpitalu po kontakcie z hantawirusem. Czy mieszkańcy Europy mają powody do obaw?
Zachorowania na statku wycieczkowym
Pasażerowie zgłaszali m.in. gorączkę, problemy żołądkowe i osłabienie. U części osób stan zdrowia pogorszył się szybko i pojawiły się poważne problemy z oddychaniem.
Właśnie dlatego przypadkiem zainteresowały się służby zdrowia. Sprawdzają one, kto mógł mieć kontakt z osobami zakażonymi i czy istnieje ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się wirusa.
Czym jest hantawirus?
Do zakażenia może dojść np. podczas sprzątania miejsc, w których były gryzonie. Szczególnie ryzykowne jest zamiatanie lub odkurzanie na sucho, bo drobiny zanieczyszczeń mogą unosić się w powietrzu i zostać wdychane.
Wariant Andes — co wiadomo?
W odróżnieniu od większości hantawirusów wariant Andes może w rzadkich przypadkach przenosić się z człowieka na człowieka. Służby zdrowia podkreślają jednak, że takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko i zwykle wymagają bliskiego oraz dłuższego kontaktu z osobą zakażoną.
Czy jest ryzyko dla mieszkańców Europy?
Stewardesa, która trafiła do szpitala w Amsterdamie, ma łagodne objawy. Została odizolowana zapobiegawczo, aby lekarze mogli bezpiecznie przeprowadzić diagnostykę.
Hantawirusy występują też w Norwegii
Norweski Instytut Zdrowia Publicznego informuje, że w Norwegii występuje choroba znana jako musepest. Jest ona również związana z hantawirusami, ale zwykle chodzi o inny typ wirusa niż ten wykryty w przypadku statku MV Hondius.
Na zakażenie mogą być bardziej narażone osoby, które często przebywają w lesie, pracują w terenie albo sprzątają domki letniskowe, piwnice, garaże i inne miejsca, gdzie mogły pojawić się myszy.
Jak się chronić?
Przed sprzątaniem warto dobrze przewietrzyć pomieszczenie. Następnie należy zwilżyć zabrudzone powierzchnie środkiem czyszczącym lub dezynfekującym i używać rękawiczek. Lepiej unikać zamiatania oraz odkurzania, jeśli widać ślady obecności myszy.
Ostrożność warto zachować szczególnie w domkach letniskowych po zimie, piwnicach, garażach, szopach i magazynkach.
Kiedy skontaktować się z lekarzem?
Do takich objawów należą m.in. gorączka, silne osłabienie, bóle mięśni, kaszel, duszność lub nagłe pogorszenie samopoczucia. W rozmowie z lekarzem warto wspomnieć o możliwym kontakcie z osobą zakażoną.
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Służby monitorują sytuację
Służby zdrowia podkreślają, że najważniejsze są obecnie badania, izolacja osób z objawami i monitorowanie tych, które mogły mieć kontakt z zakażonymi.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz