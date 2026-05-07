Stewardesa w szpitalu po kontakcie z hantawirusem. Czy mieszkańcy Europy mają powody do obaw?

Holenderska stewardesa trafiła do szpitala w Amsterdamie po tym, jak miała kontakt z pasażerką statku wycieczkowego, u której wykryto hantawirusa. Kobieta ma łagodne objawy i przebywa w izolacji, gdzie przechodzi badania.
Zachorowania na statku wycieczkowym

Statek MV Hondius płynął po południowym Atlantyku. Według Światowej Organizacji Zdrowia pierwsze objawy u chorych pojawiły się w kwietniu.

Pasażerowie zgłaszali m.in. gorączkę, problemy żołądkowe i osłabienie. U części osób stan zdrowia pogorszył się szybko i pojawiły się poważne problemy z oddychaniem.

Właśnie dlatego przypadkiem zainteresowały się służby zdrowia. Sprawdzają one, kto mógł mieć kontakt z osobami zakażonymi i czy istnieje ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się wirusa.

Czym jest hantawirus?

Hantawirusy to grupa wirusów przenoszonych głównie przez gryzonie, np. myszy i szczury. Człowiek może się zarazić przede wszystkim przez kontakt z ich odchodami, moczem lub śliną.

Do zakażenia może dojść np. podczas sprzątania miejsc, w których były gryzonie. Szczególnie ryzykowne jest zamiatanie lub odkurzanie na sucho, bo drobiny zanieczyszczeń mogą unosić się w powietrzu i zostać wdychane.

Wariant Andes — co wiadomo?

Badania wykazały, że w tej sprawie chodzi o wariant Andes hantawirusa. Ten typ występuje głównie w Ameryce Południowej i może powodować cięższy przebieg choroby.

W odróżnieniu od większości hantawirusów wariant Andes może w rzadkich przypadkach przenosić się z człowieka na człowieka. Służby zdrowia podkreślają jednak, że takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko i zwykle wymagają bliskiego oraz dłuższego kontaktu z osobą zakażoną.

Czy jest ryzyko dla mieszkańców Europy?

Europejskie służby zdrowia uspokajają: ryzyko dla mieszkańców Europy jest obecnie bardzo niskie. Osoby, które mogły mieć kontakt z zakażonymi, są monitorowane, a przypadki podejrzane są badane.

Stewardesa, która trafiła do szpitala w Amsterdamie, ma łagodne objawy. Została odizolowana zapobiegawczo, aby lekarze mogli bezpiecznie przeprowadzić diagnostykę.

Hantawirusy występują też w Norwegii

Choć sprawa dotyczy statku i wariantu z Ameryki Południowej, hantawirusy nie są całkowicie obce Norwegii.

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego informuje, że w Norwegii występuje choroba znana jako musepest. Jest ona również związana z hantawirusami, ale zwykle chodzi o inny typ wirusa niż ten wykryty w przypadku statku MV Hondius.

Na zakażenie mogą być bardziej narażone osoby, które często przebywają w lesie, pracują w terenie albo sprzątają domki letniskowe, piwnice, garaże i inne miejsca, gdzie mogły pojawić się myszy.

Jak się chronić?

Najważniejsza zasada jest prosta: nie sprzątać na sucho miejsc, w których mogły być gryzonie.

Przed sprzątaniem warto dobrze przewietrzyć pomieszczenie. Następnie należy zwilżyć zabrudzone powierzchnie środkiem czyszczącym lub dezynfekującym i używać rękawiczek. Lepiej unikać zamiatania oraz odkurzania, jeśli widać ślady obecności myszy.

Ostrożność warto zachować szczególnie w domkach letniskowych po zimie, piwnicach, garażach, szopach i magazynkach.

Kiedy skontaktować się z lekarzem?

Osoby, które miały bliski kontakt z pasażerami lub załogą statku MV Hondius i zauważą u siebie niepokojące objawy, powinny skontaktować się z lekarzem.

Do takich objawów należą m.in. gorączka, silne osłabienie, bóle mięśni, kaszel, duszność lub nagłe pogorszenie samopoczucia. W rozmowie z lekarzem warto wspomnieć o możliwym kontakcie z osobą zakażoną.

Służby monitorują sytuację

Na ten moment nie ma sygnałów, by hantawirus stanowił zagrożenie dla mieszkańców Europy lub Norwegii. Sprawa jest jednak traktowana poważnie, ponieważ na statku doszło do ciężkich zachorowań.

Służby zdrowia podkreślają, że najważniejsze są obecnie badania, izolacja osób z objawami i monitorowanie tych, które mogły mieć kontakt z zakażonymi.
Źródła: Aftenposten, WHO, ECDC, RIVM, FHI.
