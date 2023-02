Rok od wybuchu wojny w Ukrainie. „Cała Norwegia staje w obronie walki o wolność”

Fridtjof Nansen to były Komisarz Ligi Narodów do spraw Uchodźców oraz laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 1922 roku. Norweski polarnik organizował w latach 20. ubiegłego wieku pomoc humanitarną w Ukrainie.Fot. Nasjonalbiblioteket from Norway, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons