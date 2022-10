Rewolucja podatkowa, walka z kryzysem energetycznym i większe wydatki na obronność: propozycje budżetowe na 2023 rok

Zadanie stworzenia ustawy budżetowej należało do polityków Partii Pracy i Centrum. /zdjęcie poglądowe, fot. Ingrid B. Myklebust/Statsministerens kontor (Flickr.com. CC BY-NC 2.0)

Minister finansów Trygve Slagsvold Vedum (Partia Centrum) przedstawił projekt ustawy budżetowej na 2023 rok. Jak przyznają rządzący, finanse państwa będą w ciągu nadchodzących dwunastu miesięcy bardzo napięte. Wyróżniać je będzie m.in. zwiększenie wydatków na obronność oraz walkę z kryzysem energetycznym. Zmianie podlegać będzie również szereg podatków.

Rada Ministrów zakłada, że nowy budżet dostosowany będzie do wzrostu gospodarki kontynentalnej (bez uwzględnienia dochodów z przemysłu naftowego) o 2,9 proc. w 2022 roku i 1,7 proc. w 2023 roku. W tym samym okresie dominować ma niski wskaźnik bezrobocia. Według przewidywań rządu, w 2022 roku kraj fiordów będzie zmagał się ze wzrostem cen konsumpcyjnych o 4,8 proc. i o 2,8 proc. rok później. Wykorzystanie pieniędzy uzyskanych z tytułu działalności przemysłu naftowego w latach 2022-2023 zmniejszy się o 18,3 mld NOK, do 316,8 mld NOK.

Regjeringen foreslår å styrke satsingen på energieffektivisering i boliger, næringsbygg og offentlige bygg i #statsbudsjettet for 2023 https://t.co/oQCvM6FpbJ

Jednym z podstawowych założeń budżetu jest dalsza walka z postępującym kryzysem energetycznym. Rządzący planują przedłużyć program dopłat do rachunków za prąd na cały 2023 rok. Opłaty będą zmniejszane o 90 proc. w okresie od października do marca i 80 proc. w pozostałych miesiącach od ceny przekraczającej 0,70 NOK/kWh. Kontynuacja projektu ma kosztować państwo 44,7 mld NOK. Rada Ministrów planuje także wprowadzenie programów sektorowych oraz wdrożenie planu oszczędności energii.

– Z przeglądu sytuacji energetycznej wynika, że ​​norweski system elektroenergetyczny jest podatny na nieoczekiwane zdarzenia i zmiany pogody – komentuje wprowadzenie nowych środków budżetowych w sektorze energetyki minister Terje Aasland. Część wydatków w 2023 roku będzie związana z dalszym procesem przebudowy systemu energetycznego kraju fiordów. Rządzący planują zwiększyć poziom inwestycji w morską energetykę wiatrową oraz kontynuować program dopłat i współpracy z przedsiębiorcami. Do 2040 roku morskie farmy wiatrowe mają produkować 30 tys. MW energii. W 2023 roku planowane jest m.in. kolejne wydzielenie obszarów pod budowę infrastruktury niezbędnej do działalności sektora.

Rewolucja podatkowa w Norwegii?