Limit temperatury w biurach? Rząd ma plan na oszczędzanie energii

Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii opracowało plan, który zapewni Norwegii większą oszczędność prądu. Resort zaproponował sześć kroków, które do 2030 pozwolą ograniczyć użytkowanie energii o 10 TWh. Wśród propozycji pojawiło się m.in. dostosowanie maksymalnej temperatury pomieszczeń.

Rząd walczy o norweską energię

Działania podejmowane przez rząd określane są skrótem ENØK, czyli bardziej ekonomicznego podejścia do energii. Stosowanie tego typu metod ma przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej całego społeczeństwa. – To ważne dla bezpieczeństwa dostaw energii. Przyczynia się jednocześnie do niższych cen prądu, a co za tym idzie mniejszych rachunków – zaznacza minister energii. – Już teraz widzimy, że mieszkańcy oszczędzają energię. Chcemy wnieść swój wkład do tego procesu – przyznał Terje Aasland.