Rząd potrzebuje 100 miliardów koron na nowe wydatki. Władze nie chcą użyć pieniędzy z Funduszu Naftowego

Blisko 100 mld NOK mają pochłonąć dodatkowe wydatki Norwegii związane z ubezpieczeniem społecznym, integracją uchodźców, realizacją projektów budowlanych i walką z kryzysem energetycznym. Szacunkowe wartości zaprezentował resort finansów. Nie wiadomo, w jaki sposób państwo pokryje nadmiarowe obciążenie.

Nowa rzeczywistość w Norwegii

Kwestię zwiększenia wydatków o co najmniej 100 mld NOK, w porównaniu z budżetem na 2022 rok, skomentował minister Trygve Slagsvold Vedum. Zauważył, że głównym działaniem rządu jest obecnie łatanie dziury budżetowej w miejsce planowania nowych, kosztownych inwestycji. – Zwykle rozwój gospodarki przyczynia się do pozyskiwania dodatkowych kilkudziesięciu miliardów. Teraz mamy tych środków mniej – zaznaczył na antenie NRK. – Najłatwiej jest po prostu wydać więcej pieniędzy pochodzących ze sprzedaży ropy. Moglibyśmy to zrobić. Ale problem polega na tym, że utrudnilibyśmy życie ludziom. Jeśli wydamy więcej takich środków, wpłynie to na firmy i osoby o zwykłych oraz średnich dochodach – doprecyzował lider norweskich ludowców.