Rachunek za ulgę dla kierowców jest ogromny. Budżet Norwegii traci miliardy NOK

Zmiany obejmują benzynę i olej napędowy. To reakcja na wzrost cen paliw po podwyżkach ropy związanych z wojną z Iranem. Resort finansów szacuje spadek dochodów państwa. Strata z tytułu samej opłaty drogowej ma wynieść ok. 3,3 mld NOK. Łączny koszt obniżek podatków drogowych i CO2 sięga ok. 6,7 mld NOK.

Stawki podatków i zakres zmian Od 1 kwietnia stawkipodatku drogowego od paliw zostaną obniżone do zera. Podatek od benzyny spadnie o 4,41 NOK za litr. W przypadku oleju napędowego obniżka wyniesie 2,85 NOK za litr. Równocześnie podatek CO2 dla połowów z wykorzystaniem oleju mineralnego zostanie wyzerowany. Zmiany mają charakter tymczasowy i będą obowiązywać do 1 września.



Ministerstwo wskazuje na wpływ mieszanek paliwowych. Dla benzyny z udziałem 15 proc. bioetanolu obniżka podatku drogowego wyniesie 3,53 NOK za litr. Przy pełnym przeniesieniu na ceny oznacza to spadek ceny o 4,41 NOK za litr z uwzględnieniem VAT. W przypadku oleju napędowego obniżka podatku drogowego wyniesie 2,28 NOK za litr. Przekłada się to na spadek ceny o 2,85 NOK za litr z uwzględnieniem VAT.

Kwestie prawne i skutki dla emisji Część decyzji Stortingu wymaga dodatkowych analiz. Dotyczy to obniżek podatku CO2 dla transportu drogowego, maszyn budowlanych, rybołówstwa i żeglugi. Rząd wskazuje na możliwe ograniczenia prawne. Chodzi o zasady pomocy państwa oraz zgodność z systemem podatkowym. Istnieje ryzyko konieczności zwrotu wsparcia przez przedsiębiorstwa.



Ministerstwo ocenia wpływ zmian na emisje jako umiarkowany w krótkim okresie. Wyższe ceny paliw zwykle ograniczają zużycie i emisje. Niższe podatki działają w przeciwnym kierunku. Oba efekty mają się częściowo równoważyć względem prognoz na 2026 rok. Ostateczny wpływ zależy od cen na stacjach, czasu obowiązywania zmian oraz reakcji konsumentów.