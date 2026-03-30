Rachunek za ulgę dla kierowców jest ogromny. Budżet Norwegii traci miliardy NOK

Od 1 kwietnia w Norwegii zacznie obowiązywać obniżka podatków paliwowych. Decyzję podjął Storting, a jej wdrożenie ogłosiło Ministerstwo Finansów.
Możliwe korekty przepisów po okresie obowiązywania zmian. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Zmiany obejmują benzynę i olej napędowy. To reakcja na wzrost cen paliw po podwyżkach ropy związanych z wojną z Iranem. Resort finansów szacuje spadek dochodów państwa. Strata z tytułu samej opłaty drogowej ma wynieść ok. 3,3 mld NOK. Łączny koszt obniżek podatków drogowych i CO2 sięga ok. 6,7 mld NOK.
Stawki podatków i zakres zmian

Od 1 kwietnia stawkipodatku drogowego od paliw zostaną obniżone do zera. Podatek od benzyny spadnie o 4,41 NOK za litr. W przypadku oleju napędowego obniżka wyniesie 2,85 NOK za litr. Równocześnie podatek CO2 dla połowów z wykorzystaniem oleju mineralnego zostanie wyzerowany. Zmiany mają charakter tymczasowy i będą obowiązywać do 1 września.

Ministerstwo wskazuje na wpływ mieszanek paliwowych. Dla benzyny z udziałem 15 proc. bioetanolu obniżka podatku drogowego wyniesie 3,53 NOK za litr. Przy pełnym przeniesieniu na ceny oznacza to spadek ceny o 4,41 NOK za litr z uwzględnieniem VAT. W przypadku oleju napędowego obniżka podatku drogowego wyniesie 2,28 NOK za litr. Przekłada się to na spadek ceny o 2,85 NOK za litr z uwzględnieniem VAT.
Rząd może stanąć przed koniecznością szukania nowych źródeł dochodów.Fot. stock.adobe.com/standardowa/irsak

Kwestie prawne i skutki dla emisji

Część decyzji Stortingu wymaga dodatkowych analiz. Dotyczy to obniżek podatku CO2 dla transportu drogowego, maszyn budowlanych, rybołówstwa i żeglugi. Rząd wskazuje na możliwe ograniczenia prawne. Chodzi o zasady pomocy państwa oraz zgodność z systemem podatkowym. Istnieje ryzyko konieczności zwrotu wsparcia przez przedsiębiorstwa.

Ministerstwo ocenia wpływ zmian na emisje jako umiarkowany w krótkim okresie. Wyższe ceny paliw zwykle ograniczają zużycie i emisje. Niższe podatki działają w przeciwnym kierunku. Oba efekty mają się częściowo równoważyć względem prognoz na 2026 rok. Ostateczny wpływ zależy od cen na stacjach, czasu obowiązywania zmian oraz reakcji konsumentów.
Rząd zapowiada powrót do sprawy w zrewidowanym budżecie państwa. Ma on pokazać, jak ująć ubytek dochodów w finansach publicznych. Jednocześnie trwają prace nad oceną wykonalności części decyzji parlamentu. Od ich wyniku zależy zakres dalszych zmian podatkowych po okresie przejściowym oraz ewentualne decyzje dotyczące kolejnych miesięcy.
Komentarze (9)
Dodaj komentarz
Niezainteresowany
2 dni temu
Buzdet traci miliardy na obnizkach cen paliw. Panie autorze, nie pisze pan nic na temat 2 miliardow dziennego zarobku na wojence na bliskim wschodzie. Jaki ten rzad jest biedny, nieboraki. No nie ma wyjscia. Trzeba bedzie placic wiecej
Anonimowy
2 dni temu
Pismaki jak zwykle odklejeni
Yep
2 dni temu
Taki artykulik obraza inteligencje czytelnika.
j
1 dzień temu
nic nie traci bo nie posiada tych pieniedzy ,raczej zarabia bo dostanie wiecen nawet po obnizeniu stawki vat ,niz dostawal 3 miesiace wczesnie
Rzetelni dziennikarze podaliby kwoty nominale z podzialem na miesiace
Bob
2 dni temu
Wszedzie jest to komentowane jako ogromny koszt i konieczne bedzie podniesienie stop procentowych (choc ja zwiazku nie widze). No to ile zaoszczedzicie na litrze paliwa a ile dostaniecie w plecy jak wam oprocentowanie kredytu hipotecznego pojdzie "tylko" o 0,5% w gore?
Anonimowy
1 dzień temu
Odbiją sobie na bramkach
Trampek
1 dzień temu
Drill baby, drill !!! Odbijecie sobie z nawiazka na ropie i gazu, biedacy.
Anonimowy
1 dzień temu
Podatki ,akcyzy emisję wszyscy płacą bo uważają ,że to ich życiowe motto. BZDURA 😏
Rafal
13 godzin temu
I nech traci, stsć ich.
