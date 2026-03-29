Biznes i gospodarka
|
Redakcja
|

29 marca 2026 12:33

Rynek mieszkań dostaje chłodny sygnał. Norges Bank wyraźnie obniża prognozy

Norges Bank obniża prognozy wzrostu cen mieszkań na 2026 i 2027 rok. Jednocześnie podnosi oczekiwania dla 2028 roku.
Największa korekta dotyczy 2026 roku, co wskazuje na szybciej niż oczekiwano słabnącą dynamikę rynku. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Nowe dane pochodzą z raportu polityki pieniężnej 1/2026, opublikowanego 26 marca. Norges Bank koryguje wcześniejsze szacunki. Zmiany obejmują także oczekiwania dotyczące stóp procentowych i inwestycji mieszkaniowych. Decyzje zapadają w warunkach podwyższonej niepewności gospodarczej.
Przeczytaj również Minister ostrzega przed nową falą drożyzny. Wojny mogą uderzyć w portfele

Niższy wzrost cen mieszkań

Norges Bank prognozuje wzrost cen mieszkań o 4 proc. w 2026 roku. To spadek o 2,3 pkt proc. względem grudniowego raportu. W 2027 roku przewidywany jest wzrost o 6,1 proc. To o 1,3 pkt proc. mniej niż wcześniej.

Prognoza na 2028 rok została podniesiona do 7,1 proc. To wzrost o 0,8 pkt proc. W 2029 roku ceny mają rosnąć o 6,1 proc. Dla porównania, w 2025 roku wzrost szacowany jest na 5,9 proc. Korekta wynosi 0,1 pkt proc.

Koszt kredytu hipotecznego staje się jednym z głównych czynników ograniczających aktywność na rynku.Fot. adobe stock/ licencja standardowa

Wyższe stopy i słabsze inwestycje

Norges Bank oczekuje wzrostu oprocentowania kredytów hipotecznych. Stopa ma wzrosnąć z 5,1 proc. w pierwszym kwartale tego roku do 5,4 proc. rok później. Następnie przewidywany jest stopniowy spadek od końca roku.

Jednocześnie obniżono prognozy inwestycji mieszkaniowych. Wzrost ma nastąpić, ale będzie słabszy niż zakładano wcześniej. Poziom w 2029 roku ma być niższy niż na początku 2022 roku. Wyższe stopy procentowe mają ograniczać aktywność inwestycyjną.
Przeczytaj również Szwecja obniża ceny paliw, Norwegia czeka. Stoltenberg wskazuje, dlaczego to nie rozwiąże problemu
Norges Bank utrzymał 26 marca stopę referencyjną na poziomie 4 proc., obowiązującym od września 2025 roku. Jednocześnie sygnalizuje możliwość podwyżki na jednym z najbliższych posiedzeń. Wcześniej wskazywano na potencjalne obniżki w 2026 roku. Na decyzje wpływa również niepewność związana z sytuacją międzynarodową, w tym konfliktem na Bliskim Wschodzie, który oddziałuje na ścieżkę stóp i prognozy gospodarcze.
To może Cię zainteresować

Poradniki
Biznes i gospodarka

Norges Bank zdecydował. Co dalej ze stopami procentowymi w Norwegii?
Poradniki
Biznes i gospodarka

Dobrze będzie, ale za kilka lat. Norweskie instytucje zmieniają prognozy dla kraju
Poradniki
Biznes i gospodarka

Ceny mieszkań w Oslo. Podwyżki przebiły już prognozy na cały 2025 rok
Poradniki
Biznes i gospodarka

Inflacja w dół przed świętami? Black Friday namieszał w cenach
Poradniki
Biznes i gospodarka

Co z obietnicą premiera Norwegii? Rząd chce, inflacja nie pozwala
Poradniki
Biznes i gospodarka

Mieszkanie w Norwegii jeszcze trudniejsze do zdobycia? Prognoza nie napawa optymizmem
Poradniki
Biznes i gospodarka

Nadchodzi ulga dla kredytobiorców? Norges Bank może obniżyć stopy procentowe nawet cztery razy
Poradniki
Biznes i gospodarka

Korona norweska rośnie, kredyty będą tańsze. Znamy decyzję Norges Bank
Poradniki
Biznes i gospodarka

Presja inflacyjna nie odpuszcza. Norges Bank może zmienić kurs jeszcze przed wakacjami
Poradniki
Biznes i gospodarka

Spełnia się najgorszy scenariusz? Norges Bank może nie mieć wyjścia
Reklama
Komentarze (4)
Dodaj komentarz
Kamil
2 dni temu
Ceny mieszkań runą
3
Odpowiedz
Tadzik
1 dzień temu
Taa, runą. Już to kilka rasy słyszałem w ciągu ostatnich 25 lat i tak runęły że chaty są 4 razy droższe.
Z artykułu wynika że będą wolniej drożały :D
0
Odpowiedz
Jaa
2 dni temu
Oby
0
Odpowiedz
Anonimowy
1 dzień temu
Odklejacie się coraz bardziej 🤷🤦
Chyba mało kalendarzy się sprzedało bo tu tylko artykuły na kliki….
0
Odpowiedz
