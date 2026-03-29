Rynek mieszkań dostaje chłodny sygnał. Norges Bank wyraźnie obniża prognozy

Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Norges Bank obniża prognozy wzrostu cen mieszkań na 2026 i 2027 rok. Jednocześnie podnosi oczekiwania dla 2028 roku.

Nowe dane pochodzą z raportu polityki pieniężnej 1/2026, opublikowanego 26 marca. Norges Bank koryguje wcześniejsze szacunki. Zmiany obejmują także oczekiwania dotyczące stóp procentowych i inwestycji mieszkaniowych. Decyzje zapadają w warunkach podwyższonej niepewności gospodarczej.

Niższy wzrost cen mieszkań Norges Bank prognozuje wzrost cen mieszkań o 4 proc. w 2026 roku. To spadek o 2,3 pkt proc. względem grudniowego raportu. W 2027 roku przewidywany jest wzrost o 6,1 proc. To o 1,3 pkt proc. mniej niż wcześniej.



Prognoza na 2028 rok została podniesiona do 7,1 proc. To wzrost o 0,8 pkt proc. W 2029 roku ceny mają rosnąć o 6,1 proc. Dla porównania, w 2025 roku wzrost szacowany jest na 5,9 proc. Korekta wynosi 0,1 pkt proc.

Wyższe stopy i słabsze inwestycje Norges Bank oczekuje wzrostu oprocentowania kredytów hipotecznych. Stopa ma wzrosnąć z 5,1 proc. w pierwszym kwartale tego roku do 5,4 proc. rok później. Następnie przewidywany jest stopniowy spadek od końca roku.



Jednocześnie obniżono prognozy inwestycji mieszkaniowych. Wzrost ma nastąpić, ale będzie słabszy niż zakładano wcześniej. Poziom w 2029 roku ma być niższy niż na początku 2022 roku. Wyższe stopy procentowe mają ograniczać aktywność inwestycyjną.

