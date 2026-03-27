Parlament przegłosował obniżkę cen paliw w Norwegii. Wszystko wbrew woli rządu

Po kilkugodzinnej debacie parlamentarzyści wymusili na rządzie wdrożenie zmian. Obniżki obejmą m.in. podatek drogowy oraz CO2. Wejdą w życie 1 kwietnia i potrwają do 1 września. Rząd zapowiada realizację decyzji mimo sprzeciwu. Wskazuje jednak na ryzyko dla gospodarki.

Polityczne przetasowanie w Stortingu Za zmianami zagłosowały Partia Konserwatywna, Partia Centrum, Chrześcijańska Partia Ludowa oraz Partia Postępu. Tym samym przegłosowano stanowisko rządu. Kluczowe okazało się to, że Partia Centrum zagłosowała razem z opozycją. Ugrupowanie tłumaczy decyzję sytuacją gospodarczą. Wskazuje na rosnące koszty życia i transportu.



Pakiet obejmuje m.in. czasowe zniesienie podatku drogowego. Dodatkowo obniżono podatek CO2 dla kilku sektorów. Dotyczy to m.in. transportu morskiego i rybołówstwa. Zmiany obejmą też diesel dla wybranych branż. Według informacji VG koszt wyniesie ok. 6,7 mld NOK.

Różnice między partiami dotyczą także priorytetów klimatycznych.

Rząd ostrzega przed skutkami Minister finansów Jens Stoltenberg krytykuje tryb podjęcia decyzji. Wskazuje na brak finansowania zmian. Podkreśla ryzyko wzrostu inflacji. Ostrzega też przed możliwym wzrostem stóp procentowych. Jego zdaniem oszczędności na paliwie mogą zostać zniwelowane przez wyższe raty kredytów.



Premier Jonas Gahr Støre również wyraża sprzeciw. Ocenił, że decyzja może pogorszyć sytuację gospodarczą. Wskazał na ryzyko zwiększenia wydatków z funduszu naftowego. Rząd podkreśla konieczność odpowiedzialnej polityki fiskalnej. Zwraca uwagę na długofalowe konsekwencje.