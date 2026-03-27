27 marca 2026 06:59
Parlament przegłosował obniżkę cen paliw w Norwegii. Wszystko wbrew woli rządu
Polityczne przetasowanie w Stortingu
Pakiet obejmuje m.in. czasowe zniesienie podatku drogowego. Dodatkowo obniżono podatek CO2 dla kilku sektorów. Dotyczy to m.in. transportu morskiego i rybołówstwa. Zmiany obejmą też diesel dla wybranych branż. Według informacji VG koszt wyniesie ok. 6,7 mld NOK.
Różnice między partiami dotyczą także priorytetów klimatycznych.
Rząd ostrzega przed skutkami
Premier Jonas Gahr Støre również wyraża sprzeciw. Ocenił, że decyzja może pogorszyć sytuację gospodarczą. Wskazał na ryzyko zwiększenia wydatków z funduszu naftowego. Rząd podkreśla konieczność odpowiedzialnej polityki fiskalnej. Zwraca uwagę na długofalowe konsekwencje.
