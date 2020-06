Przewożenie leków do Norwegii na własny użytek: o czym trzeba pamiętać?

To nie oznacza, że niemożliwe jest sprowadzenie leków do Norwegii. Można to zrobić legalnie korzystając z usług norweskich aptek i zarejestrowanych stron internetowych sprzedających leki. Za ich pośrednictwem można zamówić potrzebne farmaceutyki i odebrać je osobiście lub poprosić o wysyłkę do domu. Tutaj można znaleźć listę aptek i stron internetowych, które sprowadzają leki zarówno te na receptę, jak i bez recepty.Kiedy osoba przyjeżdżająca do Norwegii potrzebuje niedostępnego na miejscu leku z zagranicy, może także poprosić norweskiego lekarza o pomoc. Medyk może złożyć wniosek o zatwierdzenie leku, a apteka go zamówi.Norweska Agencja Leków w wyjątkowych sytuacjach może wydać zgodę na import leków do Norwegii. Możliwe jest prywatne sprowadzanie leków dla osób przebywających w Norwegii tylko tymczasowo, np. na wakacje; dla osób z krótkim okresem pobytu w kraju fiordów, które jeszcze nie miały kontaktu z lokalnym lekarzem oraz kiedy leczenie zostało rozpoczęte za norweskimi granicami i konieczne jest sprowadzenie leków, aby kuracja została poprawnie zakończona.