W aptekach wciąż brakuje kluczowych leków. Rozwiązanie rządu spotkało się z ostrą krytyką

Poważne zastrzeżenia

– Ważną częścią tej inicjatywy jest ograniczenie eksportu produktów leczniczych z Norwegii. Oznacza to, że dystrybutorzy będą niechętnie przyjmować leki, wiedząc, że mają mniejszą szansę na ich sprzedanie, co może wpłynąć na norweskich pacjentów – mówi dyrektor Konkurransetilsynet Lars Sørgard.



Jedocześnie proponowane przepisy mogą też sprawić, że producentom leków będzie bardziej opłacało się sprzedawać leki do innych krajów niż Norwegia, które zapłacą więcej, co może też wpłynąć na ograniczenie importu środków medycznych nad fiordy. Zdaniem dyrektora Urzędu Ochrony Konkurencji Norwegia jako kraj, gdzie leki sprzedawane są w niższych cenach, może w przypadku sytuacji kryzysowej zostać umieszczony daleko na liście państw, które będą mogły w pierwszej kolejności zakupić deficytowe towary.



Polityk partii Prawicy (Høyre) Sveinung Stensland w rozmowie z NRK potwierdził, że rozumie obawy Urzędu Ochrony Konkurencji, jednak podkreślił też, że jest to konieczne rozwiązanie. – Jeśli na całym świecie brakuje jednego leku, musimy zatrzymać eksport tego środka z Norwegii i sprzedawać go norweskim pacjentom – skomentował.