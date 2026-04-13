13 kwietnia 2026 19:01
Pracujący w Norwegii z podwyżkami. Wiemy, na co zgodzili się pracodawcy
Wyniki negocjacji i wzrost wynagrodzeń
Założona inflacja wynosi 3,2 proc. Realny wzrost płac szacowany jest na około 1,16 proc. Pracownicy przemysłu mogą zyskać średnio 28 046 NOK rocznie. Realny wzrost wynosi około 7394 NOK. Dane dla innych sektorów opierają się na tej samej ramie, choć ich negocjacje dopiero się rozpoczną.
Rząd wysłał list do mediatora, w którym zapowiedział szybsze zwroty pieniędzy dla firm z NAV, co pomogło przełamać impas w negocjacjach.
Kluczowe ustalenia i sporne kwestie
Jednym z głównych punktów spornych było zaliczkowanie świadczeń chorobowych. Ustalono, że pracodawcy będą je wypłacać przez 4 miesiące. Środki będą zwracane przez NAV (norweski Urząd Pracy i Świadczeń). Pracodawcy krytykują to rozwiązanie i wskazują na ryzyko dla płynności finansowej. Podkreślają, że odpowiedzialność za opóźnienia powinna spoczywać na państwie.