kr

Kredyt gotówkowy w Norwegii

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności
|
Redakcja
|

13 kwietnia 2026 19:01

Pracujący w Norwegii z podwyżkami. Wiemy, na co zgodzili się pracodawcy

Fellesforbundet (Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu) i Norsk Industri (Organizacja Pracodawców Przemysłu) zawarły porozumienie płacowe. Strony uniknęły strajku w przemyśle. Negocjacje zakończyły się po wielogodzinnej mediacji.
Komentarze (2)
Kopiuj link
Związki zawodowe podkreślały, że pracownicy powinni realnie odczuć podwyżki i mieć więcej pieniędzy po opłaceniu codziennych wydatków. Fot. Pexels (zdjęcie poglądowe)
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Rozmowy trwały od 7 kwietnia pod nadzorem państwowego mediatora. Porozumienie osiągnięto 12 kwietnia rano, po 13 godzinach nadliczbowych rozmów. Ustalono ramy wzrostu wynagrodzeń na poziomie 4,4 proc. Umowa zapobiegła strajkowi, który mógł objąć ponad 33 tys. pracowników przemysłu.
Wyniki negocjacji i wzrost wynagrodzeń

Strony uzgodniły ogólny dodatek w wysokości 6,50 NOK za godzinę. Oznacza to wzrost wynagrodzeń o ponad 1000 NOK miesięcznie. Najniżej zarabiający otrzymają dodatkowe 4 NOK. To najwyższy poziom takiego dodatku w historii porozumień. Ustalona rama 4,4 proc. ma zapewnić realny wzrost wynagrodzeń.

Założona inflacja wynosi 3,2 proc. Realny wzrost płac szacowany jest na około 1,16 proc. Pracownicy przemysłu mogą zyskać średnio 28 046 NOK rocznie. Realny wzrost wynosi około 7394 NOK. Dane dla innych sektorów opierają się na tej samej ramie, choć ich negocjacje dopiero się rozpoczną.
Rząd wysłał list do mediatora, w którym zapowiedział szybsze zwroty pieniędzy dla firm z NAV, co pomogło przełamać impas w negocjacjach.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Wyjazd z Polski do Norwegii. 17.04.2026 . 19.04.2026 z Norwegii do Polski

Kancelaria odszkodowawcza w Oslo

Szkolenia na rusztowania – uprawnienia norweskie (§17-4 zgodnie z NS9700) i szwedzkie (STAR)

Ogłoszenia MojaNorwegia

Kluczowe ustalenia i sporne kwestie

Negocjacje prowadzone były przy udziale państwowego mediatora. Strony wskazują, że kluczowe znaczenie miał list rządu z 12 kwietnia. Dokument dotyczył usprawnienia zwrotów świadczeń dla pracodawców. Według Norsk Industri (Organizacji Pracodawców Przemysłu) bez tego wsparcia nie udałoby się osiągnąć porozumienia. Rozmowy określono jako trudne po obu stronach.

Jednym z głównych punktów spornych było zaliczkowanie świadczeń chorobowych. Ustalono, że pracodawcy będą je wypłacać przez 4 miesiące. Środki będą zwracane przez NAV (norweski Urząd Pracy i Świadczeń). Pracodawcy krytykują to rozwiązanie i wskazują na ryzyko dla płynności finansowej. Podkreślają, że odpowiedzialność za opóźnienia powinna spoczywać na państwie.
Reklama
Porozumienie wyznacza kierunek dla kolejnych negocjacji w Norwegii. Model frontfag (model, w którym sektor przemysłowy wyznacza ramy wzrostu płac), oparty na sektorach konkurujących międzynarodowo, pozostaje podstawą ustalania wzrostu wynagrodzeń. Jednocześnie rosnąca inflacja, która wynosi obecnie 3,6 proc., może wpłynąć na realną wartość podwyżek. W przypadku dalszego wzrostu cen, podwyżki mogą być mniej odczuwalne.
Myślisz, że znasz swoje raty w Norwegii? Możesz się mylić o tysiące kr.
Zapomniane limity kart, o których nie pomyślałeś, lub drobne raty za zakupy, o których zapomniałeś. Wszystko to po cichu niszczy Twoją zdolność kredytową w norweskim systemie. Odzyskaj pełny wgląd w swoje finanse. Zaloguj się bezpiecznie przez Ba
Sprawdź za darmo
reklama
reklama
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Co oznacza podwyżka 4,4%?
Ile zyskam na 6,50 NOK/h?
Czym jest model frontfag?
Jak inflacja wpływa na podwyżkę?
Chorobowe 4 mies. i zwrot z NAV
Jak oceniasz ten artykuł?
0
3
1
1
0

Reklama
Komentarze (2)
Dodaj komentarz
Mietek
2 godziny temu
Nie można ludzi tak rozpieszczać! W głowach od takich pieniędzy się poprzewraca! Tak serio to nie problemem są pracodawcy a rząd, który wszystkich łupi aż furczy.
0
Odpowiedz
Ryszard z Drammen
29 minut temu
Bardzo fajnie, szanuję osoby pracujące fizycznie i cieszę się, że dostaną podwyżkę.
0
Odpowiedz
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie