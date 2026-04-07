07 kwietnia 2026 15:17

Rośnie napięcie wokół norweskich negocjacji. Jeden spór może zatrzymać cały przemysł

We wtorek, 7 kwietnia, ruszyła kluczowa faza negocjacji płacowych w Norwegii. Do weekendu zapadnie decyzja, czy dojdzie do strajku w przemyśle.
Strajk jest ostateczną formą nacisku ze strony pracowników. Fot. fotolia.com/ royalty free
Podsumowanie artykułu
7 kwietnia strony spotykają się u Państwowego Mediatora. Mediacje potrwają do północy z 11 na 12 kwietnia. Brak porozumienia oznacza strajk. Negocjacje dotyczą tzw. wiodącego sektora przemysłowego, który wyznacza ramy dla innych branż. W tle są rosnące ceny i niepewność gospodarcza.
Przeczytaj również Inflacja dzieli Norwegię. Norges Bank kontra rosnąca fala wątpliwości

Spór o płace i chorobowe

Rozmowy między Konfederacją Przemysłu a związkami zawodowymi, w tym Związkiem Pracowników Przemysłu oraz Parat, utknęły. Strony przyznają, że osiągnięto niewielki postęp. Kluczowe kwestie nadal nie zostały rozstrzygnięte. Negocjacje płacowe faktycznie jeszcze się nie rozpoczęły. Duża część rozmów dotyczyła zasad wypłaty zasiłków chorobowych.

Związki domagają się realnego wzrostu wynagrodzeń. Prognoza inflacji wynosi 3,2 proc. Oczekiwana rama płacowa to około 4 proc. lub więcej. Niepewność związana z sytuacją międzynarodową może jednak wpłynąć na ceny. W przeszłości zdarzało się, że inflacja przewyższała wzrost płac.
Spory o świadczenia socjalne są trudniejsze, bo dotyczą długoterminowych kosztów i zasad systemowych, a nie tylko wysokości płac.

Spory o świadczenia socjalne są trudniejsze, bo dotyczą długoterminowych kosztów i zasad systemowych, a nie tylko wysokości płac.

Ryzyko strajku i kolejne branże

Według źródeł VG ryzyko strajku z powodu płac jest niewielkie. Główna oś sporu dotyczy finansowania zasiłków chorobowych. Związki chcą, by firmy wypłacały je z góry po 16 dniach choroby. Pracodawcy wskazują na koszty i obciążenia administracyjne. Szczególnie dotyczy to małych i średnich firm.

W kolejce do mediacji czekają kolejne branże. Budownictwo rozpocznie rozmowy z terminem do 15 kwietnia. Sektor turystyczny ma termin do 18 kwietnia. Kolejne terminy obejmują przemysł budowlany, bankowość i transport lotniczy. Negocjacje w sektorze publicznym obejmą 860 tys. pracowników.
Przeczytaj również Norges Bank mówi jedno, rynek drugie. Stopy mogą sięgnąć najwyższego poziomu od 2008 roku
Decyzje podjęte w najbliższych dniach wyznaczą kierunek dla całego rynku pracy w Norwegii. Od ich wyniku zależą kolejne negocjacje w wielu branżach. Równolegle rośnie znaczenie czynników zewnętrznych, które mogą zmienić realne efekty ustaleń płacowych jeszcze w trakcie roku.
Dostałeś Skattemelding?
Zobacz, czego urząd Ci NIE odliczył!
Sprawdź rozliczenie
reklama
reklama
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Co to jest „wiodący sektor”?
Kiedy decyzja o strajku?
Kto płaci chorobowe po 16 dniach?
Ile zostanie mi „na plus” po inflacji?
Jak strajk wpłynie na moje życie?
To może Cię zainteresować

Poradniki
Aktualności

Negocjacje w Norwegii zakończone. Pracownicy nie porozumieli się z pracodawcami. Czy dojdzie do strajku?
Poradniki
Aktualności

Porozumienie płacowe 2025 trafi do mediacji. Związki zawodowe i norwescy przedsiębiorcy przerywają rozmowy
Poradniki
Aktualności

Gra o zarobki w Norwegii nabiera tempa. Pierwsze ustalenia ustawią resztę rynku
Poradniki
Praca i pieniądze

Strajku nie będzie, będą podwyżki płac w Norwegii. Związki zawodowe i pracodawcy z nowym porozumieniem
Poradniki
Aktualności

Norwegia stoi przed przełomem w prawie pracy. Zmiany w nadgodzinach mogą uderzyć w firmy i gminy
Poradniki
Praca i pieniądze

Zbliża się najważniejszy moment dla pracujących w Norwegii. LO szykuje się do negocjacji
Poradniki
Praca i prawo pracy

Porozumienie w sprawie norweskiego środowiska pracy. Chodzi o zwolnienia chorobowe i wykluczenie z zawodu
Poradniki
Biznes i gospodarka

Zarabiający w Norwegii z podwyżką? Związkowcy stawiają sprawę jasno
Poradniki
Biznes i gospodarka

Mieszkańcy Norwegii zarabiają więcej. Tak zmieniły się pensje w ciągu roku
Poradniki
Biznes i gospodarka

Miliardowe straty dla Norwegii? Trump nałożył cła na towary z kraju fiordów
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Kunta
21 minut temu
Ten kraj niedlugo upadnie
0
Odpowiedz
