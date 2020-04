Powolny powrót do normalności? Rząd zdecyduje o złagodzeniu obostrzeń

Życie w Norwegii powróci do normalności?

Jeśli analiza grup eksperckich oraz FHI przyniesie pozytywne skutki, po Wielkanocy życie w Norwegii rozpocznie powrót do normalności. - Należy ograniczyć środki rygorystyczne w miejscach, które mają wysokie znaczenie dla społeczeństwa. Mogą to być szkoły oraz urzędy publiczne. Powinno to wyglądać tak, że tylko połowa uczniów przychodzi jednego dnia na zajęcia. Klasy mogłyby przychodzić do szkoły co drugi dzień - stwierdził na łamach Nettavisen Riis Paludan, wirusolog z duńskiego Aarhus.



Eksperci uważają, że powrót do normalnego funkcjonowania powinien przebiegać stopniowo. Po otwarciu szkół i urzędów, rząd mógłby zdecydować się na udostępnienie uniwersytetów i przedszkoli. W dalszej kolejności obywatele mogliby korzystać z miejsc rozrywki, takich jak kina.