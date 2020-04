Trzeci pakiet pomocowy: tym razem wsparcie trafi do gmin

W nocy z poniedziałku na wtorek 31 marca norweski parlament doszedł do porozumienia w sprawie trzeciego pakietu pomocowego, który ma trafić do gmin w całym kraju – zgodnie z nowymi postanowieniami lokalne władze mają otrzymać 5 miliardów koron na pokrycie skutków kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa.

Dodatkowe miliardy dla gmin

Po długich dyskusjach rząd wraz z partiami opozycji doszedł do porozumienia w sprawie dodatkowego wsparcia dla gmin w obliczu panującego kryzysu – głównym punktem ma być zwiększenie funduszy, które mają pomóc pokryć bieżące wydatki związane z pandemią koronawirusa. Na ten moment wielkość pakietu pomocowego szacuje się na 5 miliardów koron, jednak ostateczna wysokość wsparcia może się zmienić.



– Pieniądze dla gmin mają trafić do narażonych dzieci, osób starszych i lekarzy rodzinnych. Gminy musiały niemal zacząć odsyłać na permittering. Chodzi tutaj o utrzymanie ważnych części naszego państwa dobrobytu – tłumaczy przewodniczący Partii Pracy (Ap), Jonas Gahr Støre.



Støre poinformował również, że pakiet ma też zapewnić osobom bezrobotnym i na permitteringu możliwość odbycia szkoleń i podnoszenia kwalifikacji bez utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych (dagpenger).