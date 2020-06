Ostatni dzień zakazu lotów międzynarodowych w Polsce. Co z lotami do Norwegii?

Wznowienie lotów z Polski ogłosiły już m.in. Wizzair i Ryanair. fot. Adobe Stock, licencja standardowa

W połowie marca w Polsce wprowadzono zakaz międzynarodowych i krajowych lotniczych połączeń pasażerskich. Rządowe rozporządzenia obowiązuje do 16 czerwca. Dzień później na lotniska będą mogli powrócić pasażerowie. Które linie lotnicze powrócą do normalnego funkcjonowania? Kiedy polecimy z Polski do Norwegii?

Jak informuje Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, szczegóły odmrożenia lotów zawarte będą w rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego. – We wtorek kończy się rozporządzenie o zakazie lotów w ruchu międzynarodowym. Będzie nowe rozporządzenie, które dopuści ruch z krajami Unii Europejskiej lub z częścią państw Unii Europejskiej, to zależy od rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego – poinformował wiceminister. Zazwyczaj rozporządzenia wydawane przez polskie instytucje dotyczą nie tylko Unii Europejskiej, ale również Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dzięki temu możemy spodziewać się, że odmrożenie lotów dotyczyć będzie również Norwegii.

Wizz Air zapowiada szybki start Czy linie lotnicze zdecydują się na natychmiastowy powrót do latania? – Czy od środy pojawią się już samoloty, loty - pewnie nie, ponieważ linie lotnicze potrzebują kilku dni na wprowadzenie bookingów, zbudowanie siatki połączeń, sprzedaż rezerwacji, ale to już są kwestie biznesowo-operacyjne po stronie linii – poinformował w Radiu Zet Horała.



Jeszcze przed ogłoszeniem liberalizacji przepisów, o gotowości do szybkiego wznowienia lotów poinformował Jozsef Varadi, prezes Wizz Aira. – Spodziewam się, że 17 czerwca wznowimy loty z i do Polski – poinformował w rozmowe z fly4free. Wizz Air przywróci większość tras z Gdańska. 17 czerwca linie lotnicze uruchomią 26 kierunków z 39, które obowiązywały przed pandemią. Kolejne dziewięć połączeń wznowionych zostanie w lipcu.



Stopniowo zwiększana będzie ich częstotliwość. Podobnie sytuacja wygląda z portem lotniczym Szczecin-Goleniów. 17 czerwca polecimy z niego do Stavanger. W kolejnych dniach uruchomione zostaną połączenia z Oslo i Bergen. Oferta powiększana jest na bieżąco o pozostałe porty lotnicze, m.in. o Katowice-Pyrzowice.

Najbliższe połączenia na trasie Gdańsk-Torp. screenshot wizzair.com

Wizz Air umożliwia kupowanie biletów na połączenia z Polski do Norwegii oraz z Norwegii do Polski. Po podróży pobyt w Polsce przebiega bezproblemowo.

Należy jednak pamiętać, że w kraju fiordów obowiązuje 10-dniowa kwarantanna. Granicę mogą przekroczyć jedynie osoby pracujące oraz ich rodziny.

Ryanair ruszy w ostatnich dniach czerwca Ryanair wydał specjalny komunikat w sprawie przywrócenia połączeń. – Przywracamy siatkę pierwotnego rozkładu lotów od środy 1 lipca, pod warunkiem zniesienia restrykcji na lotach wewnątrzunijnych przez rządy poszczególnych krajów i wprowadzenia odpowiednich środków bezpieczeństwa na lotniskach. – Wśród europejskich tras znalazły się loty między Polską a Norwegią: Kraków - Sandefjord Torp oraz Gdańsk - Sandefjord Torp. Pierwsze połączenia powinny ruszyć już 22 czerwca.

Najbliższe połączenia na trasie Kraków-Torp. screenshot ryanair.com

Ryanair poinformował, że kolejne trasy dołączą do siatki w sierpniu. Zwiększy się wówczas ilość połączeń z Gdańska.

Co z przewoźnikami ze Skandynawii? Do pracy powracają również skandynawskie linie lotnicze. Najprawdopodobniej od połowy czerwca SAS przywróci do funkcjonowania 20 ze 163 używanych dotąd maszyn. – Jak tylko samolot wraca do latania, wraca z nim natychmiast 100 proc. kosztów. Natomiast powrót pasażerów może zająć dłużej – skomentował sprawę Rickard Gustafson, szef SAS. Z kolei Norwegian uzależniony jest przede wszystkim od polityki norweskiego rządu. Eksperci uważają, że do końca roku przewoźnik uruchomi jedynie małe samoloty, które będę operowały na krajowej siatce połączeń. Większość dalszych tras zostanie uruchomiona w 2021 roku.

Kiedy poleci LOT? Według ostatnich doniesień, PLL LOT nie będą spieszyły się z przywróceniem międzynarodowych tras. Radio Zet poinformowało, że LOT nie będzie docierał za granicę jeszcze przez kilka tygodni. Przewoźnik ma obecnie pracować nad nową siatką połączeń. Krajowy przewoźnik oferuje obecnie około 30 lotów krajowych.

Przedstawiciele lotnisk, biur podróży oraz prezesi linii Wizz Air, Buzz, Enter Air i innych przewoźników wystosowali apel do Prezesa Rady Ministrów. W liście do Mateusza Morawieckiego proszą, by rząd zrezygnował z wprowadzonych ograniczeń dotyczących przelotów. Chodzi m.in. o zniesienie limitu pasażerów w samolotach. Obecnie polski rząd zezwala na zajęcie maksymalnie 50 proc. miejsc w kabinie.