Ryanair: od końca czerwca wracają połączenia między Polską a Norwegią

Ryanair zachęca pasażerów do stosowania skutecznych środków bezpieczeństwa w celu ograniczenia rozprzestrzeniania wirusa Covid-19. Należą do nich ograniczenie liczby przewożonych bagaży rejestrowanych, odprawa online, zapisanie karty pokładowej w smartfonie, a także przechodzenie pomiaru temperatury na lotnisku i noszenie masek / zakrywania nosa i ust przez cały czas podróży – w terminalu i na pokładzie samolotu. Wszystkie samoloty Ryanaira są wyposażone w filtry powietrza HEPA (podobne do stosowanych na oddziałach szpitalnych), a wszystkie powierzchnie wewnętrzne samolotów są dezynfekowane co noc profesjonalnymi środkami, których skuteczność określa się na ponad 24 godziny.