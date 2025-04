Norweskie supermarkety uspokajają: tym razem przed Wielkanocą nie będzie deficytu jajek

Mimo że na norweskim rynku wciąż brakuje jaj, zeszłoroczna sytuacja z pustymi półkami w sklepach najwyraźniej nie powtórzy się w tym roku podczas Wielkanocy. Według Norweskiego Urzędu Statystycznego w 2024 r. w wyniku deficytu kraj fiordów zaimportował nieco ponad 4100 ton jaj. W lutym bieżącego roku sprowadzono z zagranicy o 44 tony więcej jaj niż w styczniu.

Rema 1000 podkreśla również, że sprzedaż jaj w ciągu ostatnich czterech tygodni pozostała na stosunkowo stabilnym poziomie w porównaniu z ubiegłym rokiem. – Import duńskich jaj w dużej mierze rozwiązał problem niedoboru podaży, co doprowadziło do zmniejszenia gromadzenia zapasów. Stan może się zmieniać, ale mamy towary w magazynie i stale je uzupełniamy – mówi dyrektorka ds. zakupów Line Aarnes.

Nortura, która pełni funkcję regulatora rynku jaj, opublikowała w styczniu swoją prognozę na rok 2025, jak podaje Nationen. Spółdzielnia przewidywała, że ​​niedobór jaj będzie trwał aż do jesieni. Na początku lutego sytuacja pogorszyła się, gdy dostawca rolniczy Felleskjøpet Agri zapewnił karmę z nadmiernie wysokim poziomem witaminy D. Doprowadziło to do wycofania ponad 670 ton jaj i uboju 60 tys. kurczaków. To częściowo wyjaśnia, dlaczego w lutym import jaj był znacznie wyższy niż w styczniu.