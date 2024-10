Polskie jajka pod lupą w Norwegii. Tysiące sprzedanych sztuk mogły mieć salmonellę

Aby importować do Norwegii jaja z krajów innych niż Finlandia, Szwecja i Dania, należy udokumentować, że są one wolne od salmonelli. Tymczasem na norweskim rynku sprzedano ostatnio tysiące polskich jaj bez zatwierdzonej gwarancji na brak obecności bakterii.

W sierpniu firma Exotic Fruits AS sprowadziła z Polski dużą partię jaj bez certyfikatu dotyczącego salmonelli. Liczyła znacznie ponad 20 tys. jaj, które zostały sprzedane do kilkudziesięciu sklepów w Norwegii, a importer nie był w stanie udowodnić, że towar jest bezpieczny do spozycia. Wynika to z dokumentów zdobytych przez gazetę Nationen.