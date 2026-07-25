25 lipca 2026 09:23
Plan ataku na bazę NATO w Stavanger. Norwegia udaremniła zamach terrorystyczny
Kontakty na Telegramie. Rozmowy o ataku
Podejrzany kontaktował się na Telegramie z dwiema osobami, które uważał za związane z IS. Jedna z nich posługiwała się pseudonimem Abu Omar. Nastolatek miał pytać o sposób przygotowania materiałów wybuchowych i otrzymać odpowiednią instrukcję. Z Abu Omarem rozmawiał także o ataku na bazę NATO, który miał zostać przeprowadzony przy użyciu bomby albo noża.
Mężczyznę zatrzymano, gdy miał jeszcze 17 lat.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
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Wizyta PST. Potem pojawił się „nowy cel”
Abu Omar zapytał, czy nastolatek myśli o innym obiekcie. „Mam nowy cel” – miał odpowiedzieć 18-latek 6 stycznia. Podejrzany wyjaśniał później, że chodziło mu o rozpoczęcie studiów w Medynie w Arabii Saudyjskiej. Sąd nie uznał jednak tego tłumaczenia za wiarygodne i stwierdził, że bardziej prawdopodobne było wyznaczenie kolejnego celu zamachu, którego PST jeszcze nie znała.
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