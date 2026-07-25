Plan ataku na bazę NATO w Stavanger. Norwegia udaremniła zamach terrorystyczny

Norweska Służba Bezpieczeństwa Policji (PST) prowadzi śledztwo przeciwko 18-latkowi z Rogaland, podejrzanemu o planowanie zamachu w Stavanger. Według zarzutów jego celem miała być baza Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) na Jåttå. Mężczyzna nie przyznaje się do winy.

Podsumowanie artykułu

PST zatrzymała nastolatka w lutym 2026 roku, gdy miał jeszcze 17 lat. Śledczy obawiali się, że podejrzany może rozpocząć realizację planów, o których rozmawiał za pośrednictwem szyfrowanego komunikatora Telegram. W areszcie pozostawał do przełomu kwietnia i maja. Po zwolnieniu zarzut planowania aktu terrorystycznego nie został uchylony.

Kontakty na Telegramie. Rozmowy o ataku Nowe informacje znalazły się w postanowieniu Sądu Rejonowego Sør-Rogaland z 27 lutego. Dokument był wcześniej objęty zakazem publicznego cytowania, który następnie uchylono na wniosek TV 2. Według postanowienia 18-latek miał przyznać, że sympatyzuje z Państwem Islamskim (IS). Miał również złożyć organizacji przysięgę wierności.



Podejrzany kontaktował się na Telegramie z dwiema osobami, które uważał za związane z IS. Jedna z nich posługiwała się pseudonimem Abu Omar. Nastolatek miał pytać o sposób przygotowania materiałów wybuchowych i otrzymać odpowiednią instrukcję. Z Abu Omarem rozmawiał także o ataku na bazę NATO, który miał zostać przeprowadzony przy użyciu bomby albo noża.

Mężczyznę zatrzymano, gdy miał jeszcze 17 lat.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Wizyta PST. Potem pojawił się „nowy cel” PST odwiedziła nastolatka 23 grudnia 2025 roku i zapytała go o związki z IS. Po tej rozmowie chłopak ponownie skontaktował się z Abu Omarem, informując, że zrezygnował z dalszych działań. Kontakt został jednak wznowiony 2 stycznia. Kilka dni później rozmowa ponownie dotyczyła możliwego celu.



Abu Omar zapytał, czy nastolatek myśli o innym obiekcie. „Mam nowy cel” – miał odpowiedzieć 18-latek 6 stycznia. Podejrzany wyjaśniał później, że chodziło mu o rozpoczęcie studiów w Medynie w Arabii Saudyjskiej. Sąd nie uznał jednak tego tłumaczenia za wiarygodne i stwierdził, że bardziej prawdopodobne było wyznaczenie kolejnego celu zamachu, którego PST jeszcze nie znała.

Reklama