Norweskie służby alarmują: Breivik nadal inspiruje prawicowych radykałów

Norweska Służba Bezpieczeństwa Policji (PST) odnotowuje wyraźny wzrost radykalizacji chłopców w wieku od 12 do 17 lat. W środowiskach skrajnej prawicy Breivik jest przedstawiany jako źródło inspiracji i wykorzystywany w internetowej propagandzie. PST znajduje odwołania do niego w większości spraw dotyczących prawicowego ekstremizmu.

Podsumowanie artykułu

W środę, 22 lipca mija 15 lat od zamachów z 22 lipca 2011 roku, w których zginęło 77 osób, a 262 zostały ranne. W rocznicę tragedii PST ostrzega, że sprawca ataków coraz częściej otrzymuje w środowiskach ekstremistycznych status symbolicznej postaci. Zjawisko dotyczy także Norwegii. Caroline Iwarsson z wydziału antyterrorystycznego PST podkreśla na łamach TV2, że inspirują się nim przede wszystkim młodzi użytkownicy internetu.

Radykalizacja zaczyna się wcześnie. Propaganda trafia do nastolatków PST obserwuje wyraźny wzrost liczby radykalizowanych chłopców między 12. a 17. rokiem życia. Według Iwarsson Breivik zachowuje w środowiskach skrajnej prawicy status „postaci świętego”, który w ostatnich latach jeszcze się umocnił. Materiały krążą w sieci. Jego nazwisko i wizerunek pojawiają się w memach oraz propagandzie publikowanej w mediach społecznościowych.



Młodzi odbiorcy mają bardziej zdystansowany stosunek do przemocy z 22 lipca. Iwarsson wyjaśnia, że w grupach ekstremistycznych sprawcy zamachów są niekiedy klasyfikowani według liczby ofiar i rozmiaru wyrządzonych szkód. Breivik zajmuje tam wysokie miejsce. W większości analizowanych przez PST spraw pojawia się bezpośrednie poparcie dla niego jako prawicowego terrorysty.

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Today is 15 years since the most horrible terrorist attack in Norway 🇳🇴.



July 22nd 2009 a right wing extremist killed 77 people in a gruesome terror attack, the worst in Norway in peace time. 69 were murdered one by one at the Labour Youth camp at Utøya-island. 8 perished in the… pic.twitter.com/EqWuGIMAzj — Erik Solheim (@ErikSolheim) July 22, 2026

Ocalały reaguje na wyniki badania. Wskazuje na rolę dorosłych Lider Młodzieżówki Norweskiej Partii Pracy (AUF) Gaute Skjervø przeżył atak na Utøyi jako 16-latek. Za głęboko niepokojące uznał wyniki badania, w którym 25 proc. Norwegów zgodziło się ze stwierdzeniem, że Norweska Partia Pracy (Ap) politycznie wykorzystała zamachy. Badanie opisał dziennik „Aftenposten”. Skjervø stwierdził, że takie twierdzenie uderza w pamięć osób zamordowanych 22 lipca.



Według niego AUF i Ap ostrożnie odnoszą się do tragedii w partyjnych sporach. Skjervø zaznaczył, że ugrupowanie straciło całe pokolenie młodych działaczy, a wiele osób nadal mierzy się z nienawiścią, groźbami i presją. Sam poświęca rozmowom o zamachach od jednego do dwóch dni tygodniowo. Wolałby w tym czasie zajmować się między innymi polityką szkolną i podatkami.

15 lat temu prawicowy fanatyk, Anders Breivik, rozstrzelał 69 młodych osób, które przebywały na wyspie Utøya na zjeździe młodzieżówki lewicowej Partii Pracy. W wyniku zamachu bombowego na norweskie budynki rządowe, Breivik pozbawił życia 8 osób.



Do tego prowadzi nienawiść wobec… pic.twitter.com/rhHQ92o1Gz — Lewica (@__Lewica) July 22, 2026