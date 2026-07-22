22 lipca 2026 15:51
Norweskie służby alarmują: Breivik nadal inspiruje prawicowych radykałów
Radykalizacja zaczyna się wcześnie. Propaganda trafia do nastolatków
Młodzi odbiorcy mają bardziej zdystansowany stosunek do przemocy z 22 lipca. Iwarsson wyjaśnia, że w grupach ekstremistycznych sprawcy zamachów są niekiedy klasyfikowani według liczby ofiar i rozmiaru wyrządzonych szkód. Breivik zajmuje tam wysokie miejsce. W większości analizowanych przez PST spraw pojawia się bezpośrednie poparcie dla niego jako prawicowego terrorysty.
Today is 15 years since the most horrible terrorist attack in Norway 🇳🇴.— Erik Solheim (@ErikSolheim) July 22, 2026
July 22nd 2009 a right wing extremist killed 77 people in a gruesome terror attack, the worst in Norway in peace time. 69 were murdered one by one at the Labour Youth camp at Utøya-island. 8 perished in the… pic.twitter.com/EqWuGIMAzj
Ocalały reaguje na wyniki badania. Wskazuje na rolę dorosłych
Według niego AUF i Ap ostrożnie odnoszą się do tragedii w partyjnych sporach. Skjervø zaznaczył, że ugrupowanie straciło całe pokolenie młodych działaczy, a wiele osób nadal mierzy się z nienawiścią, groźbami i presją. Sam poświęca rozmowom o zamachach od jednego do dwóch dni tygodniowo. Wolałby w tym czasie zajmować się między innymi polityką szkolną i podatkami.
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
15 lat temu prawicowy fanatyk, Anders Breivik, rozstrzelał 69 młodych osób, które przebywały na wyspie Utøya na zjeździe młodzieżówki lewicowej Partii Pracy. W wyniku zamachu bombowego na norweskie budynki rządowe, Breivik pozbawił życia 8 osób.— Lewica (@__Lewica) July 22, 2026
Do tego prowadzi nienawiść wobec… pic.twitter.com/rhHQ92o1Gz
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz