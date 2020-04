Norweski pakiet pomocowy i polska tarcza antykryzysowa: który rząd lepiej wspiera obywateli?

Minimalizacja skutków bankructw i wzrostu bezrobocia

Według obliczeń norweskiego rządu, wsparcie przedsiębiorstw funkcjonujących w kraju fiordów może pochłonąć nawet 20 miliardów koron miesięcznie. Z pomocy będzie mogło skorzystać do 100 tys. firm. Program skierowany jest do przedsiębiorstw, które odnotowały wyraźny spadek dochodów. Wsparcie powinno pokrywać nieuniknione wydatki, między innymi czynsz. Niektóre sektory, takie jak turystyka czy część branży sportowej, mogą liczyć na zmniejszenie stawki podatku merverdiavgift z 8 do 7 proc. W Norwegii zwiększono również limity pożyczkowe i niektóre dotacje oraz wydłużono termin składania deklaracji podatkowych.