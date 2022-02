Norwegia zapowiada kolejną pomoc Ukrainie. Okupowany kraj mogą wesprzeć medycy [AKTUALIZACJA]

Trwa czwarty dzień walk na Ukrainie. Jak informuje Organizacja Narodów Zjednoczonych, w wyniku rosyjskiej inwazji zginęło co najmniej 64 cywilów, a 240 zostało rannych. W nocy z 26 na 27 lutego trwały ataki na m.in. Kijów i Charków. W związku z trwającym konfliktem Polska, Norwegia i pozostałe państwa nordyckie podejmują działania wspierające ukraiński rząd i ludność. [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Minister Sprawiedliwości i Zarządzania Kryzysowego Emilie Enger Mehl zapowiedziała, że Norwegia zwiększy środki pomocowe dla Ukrainy. Szefowa resortu w niedzielę uczestniczyła w posiedzeniu ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Unii Europejskiej. Celem spotkania było omówienie pomocy humanitarnej dla Ukrainy, napływu uchodźców z tego kraju, wyzwań w zakresie bezpieczeństwa, sytuacji na zewnętrznych granicach UE oraz środków przeciwdziałania możliwym atakom hybrydowym. – Norwegia może pomóc personelowi medycznemu. Mamy możliwość wysłania zespołów ratowników, tak jak robiliśmy to wcześniej w innych miejscach świata. Może to być szczególnie istotnych dla obszarów przygranicznych – komentuje możliwy wkład Norwegii szefowa resortu sprawiedliwości. Rada Ministrów informuje, że kraj fiordów włączy się w międzynarodową pomoc Ukrainie. Planowane jest m.in. zwiększenie nakładów finansowych na potrzeby zażegnania ewentualnego kryzysu humanitarnego. Dotychczas przeznaczono na ten cel 250 mln koron norweskich.

Stoltenberg krytykuje decyzję Putina. „Niebezpieczna retoryka”

27 lutego po południu Władimir Putin nakazał ministrowi obrony Siergiejowi Szojgu postawienie sił odstraszania nuklearnego w stan gotowości bojowej. Prezydent Rosji zauważył, że jest to odpowiedź na agresywną retorykę państw Europy Zachodniej. Decyzję władz Federacji Rosyjskiej skrytykował Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO. – To niebezpieczna retoryka. Takie zachowanie jest nieodpowiedzialne. Kiedy połączy się to z tym, co Rosjanie robią w terenie, na Ukrainie - prowadzą wojnę z suwerennym narodem, inwazję na pełną skalę - to dodaje powagi tej sytuacji – zaznaczył w rozmowie z amerykańskim CNN.



W niedzielne popołudnie rozpoczęły się także rozmowy pokojowe pomiędzy Rosją i Ukrainą. Przedstawiciele obu państw spotkali się na granicy Ukrainy i Białorusi. Przed 18:00 efekty negocjacji nie były jeszcze znane.