Polska zamyka przestrzeń powietrzną rosyjskim samolotom. „Przepisy procedowane niezwłocznie”

Jak poinformował rzecznik polskiego rządu Piotr Müller, krajowa przestrzeń powietrzna będzie zamknięta dla rosyjskich samolotów. Restrykcje wejdą w życie w nocy z 25 na 26 lutego.

Jako pierwsza przestrzeń powietrzną dla rosyjskiej floty zamknęła Mołdawia. W piątek od rana apelowali o to polscy politycy. – Trzeba zamknąć przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów nad Polską i państwami UE oraz maksymalnie skrócić procedury pobytu w Polsce uchodźcom z Ukrainy – napisał na Twitterze szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Podobnego zdania byli także pozostali politycy opozycji. Robert Winnicki (Konfederacja) zaproponował, by do podobnych działań namówić m.in. przedstawicieli państw nordyckich.