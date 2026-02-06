Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

kr

Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Sprawdź

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Norwegia odkryje największą tajemnicę Antarktydy? Przełomowe znalezisko trafiło do Bergen

Redakcja

06 lutego 2026 12:55

Kopiuj link
Norwegia odkryje największą tajemnicę Antarktydy? Przełomowe znalezisko trafiło do Bergen

Materiał badawczy ma znaczenie dla nauki o klimacie. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)

Naukowcy z Uniwersytetu w Bergen rozpoczęli badania rdzenia lodowego z Antarktydy, którego najstarsze warstwy mają co najmniej 1,2 mln lat. Każdy milimetr lodu zawiera zapis dawnych warunków klimatycznych.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Usługi stolarskie, ciecie płyt

Rusztowania/ Montaż / Demontaż / Wynajem

Tłumacz norweski online

Ogłoszenia MojaNorwegia


Rdzeń wydobyto z głębokości 2,5 km w jednym z najbardziej niedostępnych rejonów Antarktydy. Materiał trafił do laboratoriów Geofizycznego Instytutu Uniwersytetu w Bergen. Badania obejmą całą długość rdzenia lodowego. Analizy mają dostarczyć danych o atmosferze sprzed setek tysięcy lat. Chodzi m.in. o temperatury oraz stężenie CO₂.
Takiego stycznia nie było od lat. W Norwegii padły rekordy zimna

Lód jako archiwum klimatu

Rdzeń lodowy powstał ze śniegu, który opadał na Antarktydę na długo przed pojawieniem się człowieka. W jego strukturze zachowały się mikroskopijne pęcherzyki powietrza. Zostały one uwięzione w chwili formowania się lodu. Zawierają informacje o składzie dawnej atmosfery. Pozwalają precyzyjnie odtworzyć warunki klimatyczne.

Bezpośrednie pomiary temperatur sięgają jedynie około 150 lat wstecz. Analiza lodu umożliwia cofnięcie się do co najmniej 1,2 mln lat. Uzyskane dane posłużą do testowania modeli klimatycznych. Modele wykorzystywane są do prognozowania przyszłych zmian. Każda nowa informacja zwiększa dokładność prognoz.
Rdzeń jest jednym z najstarszych tego typu znalezisk.

Rdzeń jest jednym z najstarszych tego typu znalezisk.Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Ciągły zapis z głębi Antarktydy

Rdzeń pochodzi z lokalizacji Little Dome C. Jego wyjątkowość polega na ciągłości zapisu klimatycznego. Najmłodsze warstwy odpowiadają czasom współczesnym. Najstarsze sięgają co najmniej 1,2 mln lat wstecz. Umożliwia to analizę zmian klimatu bez przerw w sekwencji danych.

Projekt Beyond EPICA – Oldest Ice rozpoczął poszukiwania tak starego lodu w 2019 roku. Znalezisko potwierdzono w 2025 roku. Naukowcy nie wykluczają, że najgłębsze warstwy są jeszcze starsze. Dokładny wiek zostanie określony po laboratoryjnych badaniach każdego fragmentu rdzenia.
Elektryczny boom w Norwegii. Wiemy, ile procent aut to elbile
Prace w Bergen dopiero się rozpoczęły. Naukowcy dzielą rdzeń na próbki i prowadzą pierwsze pomiary. Jeden milimetr lodu odpowiada około 20 lat historii klimatu. Analiza całego materiału potrwa wiele lat. Wyniki badań będą stopniowo poszerzać wiedzę o dawnych zmianach klimatycznych Ziemi.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Troll Rental 2
Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler Masaż
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Sklep zielarski Danuta Bauza Szkolenia Online 96015 Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Stillas utleie As Pedzik transport Polski Psychotraumatolog w Oslo Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.