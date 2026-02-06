Norwegia odkryje największą tajemnicę Antarktydy? Przełomowe znalezisko trafiło do Bergen

Materiał badawczy ma znaczenie dla nauki o klimacie. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)

Naukowcy z Uniwersytetu w Bergen rozpoczęli badania rdzenia lodowego z Antarktydy, którego najstarsze warstwy mają co najmniej 1,2 mln lat. Każdy milimetr lodu zawiera zapis dawnych warunków klimatycznych.

Rdzeń wydobyto z głębokości 2,5 km w jednym z najbardziej niedostępnych rejonów Antarktydy. Materiał trafił do laboratoriów Geofizycznego Instytutu Uniwersytetu w Bergen. Badania obejmą całą długość rdzenia lodowego. Analizy mają dostarczyć danych o atmosferze sprzed setek tysięcy lat. Chodzi m.in. o temperatury oraz stężenie CO₂.

Lód jako archiwum klimatu Rdzeń lodowy powstał ze śniegu, który opadał na Antarktydę na długo przed pojawieniem się człowieka. W jego strukturze zachowały się mikroskopijne pęcherzyki powietrza. Zostały one uwięzione w chwili formowania się lodu. Zawierają informacje o składzie dawnej atmosfery. Pozwalają precyzyjnie odtworzyć warunki klimatyczne.



Bezpośrednie pomiary temperatur sięgają jedynie około 150 lat wstecz. Analiza lodu umożliwia cofnięcie się do co najmniej 1,2 mln lat. Uzyskane dane posłużą do testowania modeli klimatycznych. Modele wykorzystywane są do prognozowania przyszłych zmian. Każda nowa informacja zwiększa dokładność prognoz.

Rdzeń jest jednym z najstarszych tego typu znalezisk.Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Ciągły zapis z głębi Antarktydy Rdzeń pochodzi z lokalizacji Little Dome C. Jego wyjątkowość polega na ciągłości zapisu klimatycznego. Najmłodsze warstwy odpowiadają czasom współczesnym. Najstarsze sięgają co najmniej 1,2 mln lat wstecz. Umożliwia to analizę zmian klimatu bez przerw w sekwencji danych.



Projekt Beyond EPICA – Oldest Ice rozpoczął poszukiwania tak starego lodu w 2019 roku. Znalezisko potwierdzono w 2025 roku. Naukowcy nie wykluczają, że najgłębsze warstwy są jeszcze starsze. Dokładny wiek zostanie określony po laboratoryjnych badaniach każdego fragmentu rdzenia.

Prace w Bergen dopiero się rozpoczęły. Naukowcy dzielą rdzeń na próbki i prowadzą pierwsze pomiary. Jeden milimetr lodu odpowiada około 20 lat historii klimatu. Analiza całego materiału potrwa wiele lat. Wyniki badań będą stopniowo poszerzać wiedzę o dawnych zmianach klimatycznych Ziemi.