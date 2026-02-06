Norwegia odkryje największą tajemnicę Antarktydy? Przełomowe znalezisko trafiło do Bergen
06 lutego 2026 12:55
Materiał badawczy ma znaczenie dla nauki o klimacie. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)
Lód jako archiwum klimatu
Bezpośrednie pomiary temperatur sięgają jedynie około 150 lat wstecz. Analiza lodu umożliwia cofnięcie się do co najmniej 1,2 mln lat. Uzyskane dane posłużą do testowania modeli klimatycznych. Modele wykorzystywane są do prognozowania przyszłych zmian. Każda nowa informacja zwiększa dokładność prognoz.
Ciągły zapis z głębi Antarktydy
Projekt Beyond EPICA – Oldest Ice rozpoczął poszukiwania tak starego lodu w 2019 roku. Znalezisko potwierdzono w 2025 roku. Naukowcy nie wykluczają, że najgłębsze warstwy są jeszcze starsze. Dokładny wiek zostanie określony po laboratoryjnych badaniach każdego fragmentu rdzenia.
