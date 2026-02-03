Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

kr

Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Sprawdź

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Takiego stycznia nie było od lat. W Norwegii padły rekordy zimna

Redakcja

03 lutego 2026 14:48

Kopiuj link
4
Takiego stycznia nie było od lat. W Norwegii padły rekordy zimna

Przez większość stycznia w zachodniej Norwegii było zimno, pogodnie i sucho. Na zdjęciu: jezioro Mosvannet w Stavanger. Fot. Anne-Gerd Rosnes, za: Instytut Meteorologiczny

Grudzień był ciepły, ale styczeń przyniósł gwałtowną zmianę pogody w Skandynawii. Norwescy meteorolodzy poinformowali właśnie o przerwaniu trwającej niemal dwa lata serii rekordowo wysokich temperatur. Mieszkańcy północy musieli zmierzyć się z warunkami, jakich nie notowano od ponad dekady.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

ZIOŁOWY KĄCIK – naturalne wsparcie zdrowia z Polski

Fizjoterapia i manual terapia -Oslo i Akershus

Strony internetowe i wsparcie online dla firm w Norwegii

Ogłoszenia MojaNorwegia


Początek 2026 roku okazał się wyjątkowo surowy dla mieszkańców Norwegii. Zamiast kolejnych anomalii ciepła, słupki rtęci spadły znacznie poniżej wieloletniej normy. Eksperci z Instytutu Meteorologicznego wskazują, że za zjawisko odpowiadały specyficzne masy powietrza napływające ze wschodu. Okazuje się, że przerwana została seria 20 miesięcy z temperaturami powyżej przeciętnej.
Oslo notuje rekord ciepła. Grudniowa noc cieplejsza niż kiedykolwiek

Zima pokazała swoje oblicze. Padły historyczne rekordy zimna

Styczeń 2026 roku został oficjalnie uznany za najzimniejszy taki miesiąc w Norwegii od 2010 roku. Średnia temperatura w całym kraju wyniosła 4,4 stopnia Celsjusza poniżej normy. Szczególnie trudne warunki panowały w okolicy Karasjok, gdzie odnotowano najzimniejszy styczeń od 1976 roku.

Ekstremalne chłody potwierdzają dane ze stacji pomiarowych. Najniższą temperaturę miesiąca, wynoszącą - 41,5 stopnia Celsjusza, zmierzono 11 stycznia w Karasjok. Z kolei w Folldal padł lokalny rekord stacji z wynikiem - 39,3 stopnia. Łącznie w całym kraju ustanowiono aż 35 nowych rekordów miesięcznych minimów temperatury.
Klasyfikacja temperatury stycznia w ujęciu percentylowym w okresie 1991–2020. Najciemniejszy odcień niebieskiego oznacza ekstremalne zimno,

Klasyfikacja temperatury stycznia w ujęciu percentylowym w okresie 1991–2020. Najciemniejszy odcień niebieskiego oznacza ekstremalne zimno,Il. Lars Grinde, Instytut Meteorologiczny

Opady były rzadkością. Klimat wciąż się ociepla

Mroźnej aurze towarzyszyła wyjątkowa susza, która objęła większość terytorium Norwegii. Był to dziewiąty najsuchszy styczeń od momentu rozpoczęcia systematycznych pomiarów w 1901 roku. Ilość opadów była o 50 procent mniejsza niż zazwyczaj, a pokrywa śnieżna w wielu miejscach była skromniejsza niż zwykle.

Badacz klimatu Jostein Mamen podkreśla jednak stanowczo, że jeden zimny miesiąc nie przekreśla faktu globalnego ocieplenia. Długoterminowe trendy wciąż wskazują na wzrost średnich temperatur na świecie, a fale mrozów będą występować rzadziej. W przeciwieństwie do kontynentu, na arktycznym archipelagu Svalbard styczeń był cieplejszy od normy o 3,8 stopnia.
Klasyfikacja opadów atmosferycznych w ujęciu percentylowym w okresie 1991–2020. Najciemniejszy odcień czerwonego oznacza ekstremalna suszę.

Klasyfikacja opadów atmosferycznych w ujęciu percentylowym w okresie 1991–2020. Najciemniejszy odcień czerwonego oznacza ekstremalna suszę.Il. Lars Grinde, Instytut Meteorologiczny

Ekstremalne mrozy będą zdarzać się w przyszłości rzadziej i będą statystycznie mniej dotkliwe niż w erze przedindustrialnej. Styczeń 2026 roku pozostanie jednak w statystykach jako miesiąc wyjątkowo zimny i suchy. Zmiany klimatyczne nie oznaczają całkowitego braku srogich zim w naszej części świata.
0
0
0
0
0
Viddakraft: prąd bez marży
Obsługa i aplikacja po polsku. Przenieś licznik w minutę i zacznij oszczędzać.
reklama

Moja Norwegia poleca

Polski Psychotraumatolog w Oslo Troll Rental 2 Szkolenia Online 96015 ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Masaż Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Pedzik transport Stillas utleie As Sklep zielarski Danuta Bauza
kup tutaj reklamę
Komentarze (4)
Dodaj komentarz
Yep
41 minut temu
Tak,tak,wystarczylo zostawiac nakretki na butelkach i zima wrocila:-)
0
Odpowiedz
Anonimowy
38 minut temu
Trzeba szybko odrywac te nakretki --- bo inaczej ta paląca sie planeta ,,zamrozi nas na kość ?? i wroci zlodowacenie -- na Bałtyku będą znów karczmy i droga
0
Odpowiedz
Wszystkie komentarze (4)

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.