Recepty stały się codziennością. Norwegowie biorą coraz więcej leków
08 lutego 2026 10:01
Fot. Wygenerowano przy pomocy AI
Starzenie się społeczeństwa napędza zużycie
Od 2015 roku liczba osób w wieku powyżej 70 lat wzrosła o 206 tys. Ta grupa wiekowa zużywa znacznie więcej leków niż młodsi mieszkańcy. Skuteczne terapie umożliwiają dłuższe życie z chorobami przewlekłymi. Przekłada się to bezpośrednio na wyższe zużycie leków.
Nowe leki i najwyższe w historii wydatki
Najczęściej stosowanym lekiem pozostaje atorwastatyna, używana w terapii obniżającej poziom cholesterolu. W pierwszej dziesiątce znajdują się także leki na nadciśnienie, zapobieganie zakrzepom, ból i gorączkę, niedobór witaminy D, alergię, niedobór kwasu foliowego, zgagę oraz cukrzycę typu 2 i otyłość.
W 2025 roku sprzedaż leków na receptę w aptekach osiągnęła 41,1 mld, co oznacza wzrost o 4,9 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Średnie wydatki jednego mieszkańca na leki na receptę wyniosły 7 400 NOK. Blisko trzy czwarte tych kosztów zostało sfinansowane przez państwo w ramach systemu niebieskich recept oraz leków opłacanych przez szpitale.
