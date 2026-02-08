Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

kr

Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Sprawdź

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Recepty stały się codziennością. Norwegowie biorą coraz więcej leków

Redakcja

08 lutego 2026 10:01

Kopiuj link
Recepty stały się codziennością. Norwegowie biorą coraz więcej leków

Trend wzrostowy utrzymuje się nieprzerwanie od kilku lat. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Norwegowie korzystają z leków częściej niż kiedykolwiek. Dane branżowe wskazują na dalszy wzrost zużycia i coraz wyższe wydatki w aptekach.

Zużycie leków na receptę na jednego mieszkańca Norwegii wzrosło o ponad 3 proc. z 2024 na 2025 rok. Średnio każdy mieszkaniec kraju stosuje 1,8 dawki leku dziennie. Wynika to ze statystyk branżowych opracowanych przez organizację zrzeszającą apteki.
Odkrycie naukowców w Norwegii: agresywny rak ma własny „podpis”. To odkrycie może pomóc pacjentom

Starzenie się społeczeństwa napędza zużycie

W ciągu ostatnich pięciu lat zużycie leków na receptę na osobę rosło rocznie o 3 do 4 proc. Od 2015 roku łączny wzrost sięgnął 30 proc. Dane wskazują na długofalowy i stabilny trend. Jednym z głównych czynników są zmiany demograficzne.

Od 2015 roku liczba osób w wieku powyżej 70 lat wzrosła o 206 tys. Ta grupa wiekowa zużywa znacznie więcej leków niż młodsi mieszkańcy. Skuteczne terapie umożliwiają dłuższe życie z chorobami przewlekłymi. Przekłada się to bezpośrednio na wyższe zużycie leków.
Część preparatów szybko zyskuje masowe zastosowanie.

Część preparatów szybko zyskuje masowe zastosowanie.Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Nowe leki i najwyższe w historii wydatki

Na rynek regularnie wprowadzane są nowe preparaty. Część z nich jest stosowana przez bardzo dużą liczbę pacjentów. Przykładem jest semaglutyd (lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 oraz otyłości), który w 2025 roku znalazł się wśród dziesięciu najczęściej stosowanych leków w kraju. Ranking oparto na liczbie zdefiniowanych dawek dobowych.

Najczęściej stosowanym lekiem pozostaje atorwastatyna, używana w terapii obniżającej poziom cholesterolu. W pierwszej dziesiątce znajdują się także leki na nadciśnienie, zapobieganie zakrzepom, ból i gorączkę, niedobór witaminy D, alergię, niedobór kwasu foliowego, zgagę oraz cukrzycę typu 2 i otyłość.

W 2025 roku sprzedaż leków na receptę w aptekach osiągnęła 41,1 mld, co oznacza wzrost o 4,9 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Średnie wydatki jednego mieszkańca na leki na receptę wyniosły 7 400 NOK. Blisko trzy czwarte tych kosztów zostało sfinansowane przez państwo w ramach systemu niebieskich recept oraz leków opłacanych przez szpitale.
To najpopularniejsze imiona w Norwegii. Na liście wielkie powroty
Równolegle rośnie sprzedaż leków pełnopłatnych. Najwyższe obroty generują preparaty stosowane w redukcji masy ciała, w tym semaglutyd oraz tirzepatyd. Ich łączna sprzedaż zwiększyła się o niemal 600 mln w porównaniu z 2024 rokiem. Wzrost odnotowano także w segmencie szczepionek, zwłaszcza przeciw półpaścowi, których wartość sprzedaży wzrosła z 47 do 180 mln NOK.
0
1
0
0
0
Ubezpieczenie Szpitalne LUX MED - Pełna Opieka
Prywatna opieka szpitalna w Polsce dla Polaków pracujących w Norwegii.
reklama

Moja Norwegia poleca

Sklep zielarski Danuta Bauza Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Szkolenia Online 96015 Troll Rental Pedzik transport
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Masaż Polski Psychotraumatolog w Oslo
Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler Stillas utleie As ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.