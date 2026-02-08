Recepty stały się codziennością. Norwegowie biorą coraz więcej leków

Trend wzrostowy utrzymuje się nieprzerwanie od kilku lat. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Norwegowie korzystają z leków częściej niż kiedykolwiek. Dane branżowe wskazują na dalszy wzrost zużycia i coraz wyższe wydatki w aptekach.

Zużycie leków na receptę na jednego mieszkańca Norwegii wzrosło o ponad 3 proc. z 2024 na 2025 rok. Średnio każdy mieszkaniec kraju stosuje 1,8 dawki leku dziennie. Wynika to ze statystyk branżowych opracowanych przez organizację zrzeszającą apteki.

Starzenie się społeczeństwa napędza zużycie W ciągu ostatnich pięciu lat zużycie leków na receptę na osobę rosło rocznie o 3 do 4 proc. Od 2015 roku łączny wzrost sięgnął 30 proc. Dane wskazują na długofalowy i stabilny trend. Jednym z głównych czynników są zmiany demograficzne.



Od 2015 roku liczba osób w wieku powyżej 70 lat wzrosła o 206 tys. Ta grupa wiekowa zużywa znacznie więcej leków niż młodsi mieszkańcy. Skuteczne terapie umożliwiają dłuższe życie z chorobami przewlekłymi. Przekłada się to bezpośrednio na wyższe zużycie leków.

Część preparatów szybko zyskuje masowe zastosowanie.Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Nowe leki i najwyższe w historii wydatki Na rynek regularnie wprowadzane są nowe preparaty. Część z nich jest stosowana przez bardzo dużą liczbę pacjentów. Przykładem jest semaglutyd (lek stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2 oraz otyłości), który w 2025 roku znalazł się wśród dziesięciu najczęściej stosowanych leków w kraju. Ranking oparto na liczbie zdefiniowanych dawek dobowych.



Najczęściej stosowanym lekiem pozostaje atorwastatyna, używana w terapii obniżającej poziom cholesterolu. W pierwszej dziesiątce znajdują się także leki na nadciśnienie, zapobieganie zakrzepom, ból i gorączkę, niedobór witaminy D, alergię, niedobór kwasu foliowego, zgagę oraz cukrzycę typu 2 i otyłość.



W 2025 roku sprzedaż leków na receptę w aptekach osiągnęła 41,1 mld, co oznacza wzrost o 4,9 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Średnie wydatki jednego mieszkańca na leki na receptę wyniosły 7 400 NOK. Blisko trzy czwarte tych kosztów zostało sfinansowane przez państwo w ramach systemu niebieskich recept oraz leków opłacanych przez szpitale.

Równolegle rośnie sprzedaż leków pełnopłatnych. Najwyższe obroty generują preparaty stosowane w redukcji masy ciała, w tym semaglutyd oraz tirzepatyd. Ich łączna sprzedaż zwiększyła się o niemal 600 mln w porównaniu z 2024 rokiem. Wzrost odnotowano także w segmencie szczepionek, zwłaszcza przeciw półpaścowi, których wartość sprzedaży wzrosła z 47 do 180 mln NOK.