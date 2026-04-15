kr

Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Sprawdź

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności
|
Redakcja
|

15 kwietnia 2026 09:01

Norwegia jest potęgą wydobycia ropy i gazu? W zakresie paliw nie jest samowystarczalna

Norwegia nie jest samowystarczalna w zakresie diesla i paliwa lotniczego. Wstrzymanie transportu przez Cieśninę Ormuz uruchomiło nadzwyczajne działania.
Komentarze (2)
Kopiuj link
Norwegia jest potęgą wydobycia ropy i gazu? W zakresie paliw nie jest samowystarczalna
Cała produkcja paliw w Norwegii opiera się na jednej rafinerii. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Rada ds. Gotowości Paliwowej zebrała się w trybie nadzwyczajnym po wstrzymaniu transportu przez cieśninę Ormuz. Gremium spotyka się zwykle raz lub dwa razy w roku. Tym razem posiedzenia zwoływano wielokrotnie. Powodem była sytuacja związana z konfliktem wokół Iranu. Informację potwierdziła przewodnicząca Elisabeth Bolstad na łamach TV 2.
Rada i zależność od importu

Rada powstała w 2019 roku i liczy dziewięciu członków. Wszyscy mają poświadczenia bezpieczeństwa na poziomie "tajne" lub wyższym. Ich zadaniem jest doradzanie rządowi w sprawie dostępu do paliw w sytuacjach kryzysowych. Norwegia produkuje wystarczająco dużo benzyny. Nie pokrywa jednak zapotrzebowania na diesel i paliwo lotnicze.

Kraj jest uzależniony od rynku międzynarodowego. Członkowie rady reprezentują różne segmenty branży naftowej. To oni sygnalizują ryzyko zakłóceń dostaw. Po zamknięciu cieśniny Ormuz zwiększono częstotliwość raportowania. Firmy przekazują co tydzień dane do ministerstwa gospodarki.

Paliwo trafia do Norwegii dłuższą i droższą drogą.

Rezerwy, prawo i rosnące ryzyko

Minister gospodarki Cecilie Myrseth informuje na łamach TV 2, że obecnie nie ma braków paliw ani problemów logistycznych. W razie poważnych zakłóceń możliwe są działania nadzwyczajne. Ustawa o gotowości gospodarczej daje szerokie uprawnienia. Paliwo może być priorytetowo kierowane do wojska, służb i ochrony zdrowia. Dla cywilów oznaczałoby to ograniczenia.

Norwegia ma jedną rafinerię, w Mongstad. System jest wrażliwy na zakłócenia infrastruktury, w tym portów i terminali. Rezerwy strategiczne pokrywają około 20 dni zużycia. Poziom zapasów był przedmiotem debaty parlamentarnej. Liderka Partii Postępu Sylvi Listhaug poruszyła tę kwestię podczas sesji pytań w Stortingu. Zwrócono uwagę, że państwa sąsiednie dysponują większymi rezerwami awaryjnymi. Eksperci wskazują, że import stał się bardziej pośredni, droższy i mniej stabilny, a konkurencja o paliwo w Europie rośnie.
Reklama
Niższa produkcja paliw rafinowanych na Bliskim Wschodzie oraz wyższe ceny oferowane w Azji ograniczają dostępność dostaw dla Europy. Norwegia musi w większym stopniu konkurować o dostępne wolumeny diesla u innych dostawców.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Czym jest Cieśnina Ormuz?
Czemu importujemy diesel?
Czy grozi limit paliwa dla cywilów?
Na ile starczą zapasy paliwa?
Kto ma pierwszeństwo do paliwa?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

Reklama
Komentarze (2)
Dodaj komentarz
DLAP
1 godzinę temu
No tak i już mamy wyjaśnienie cen na stacjach oraz cen za bilety lotnicze. Ogólnie to jakaś paranoja :-) To kto tu rządzi?
1
Odpowiedz
Anonimowy
7 minut temu
Ja odczuwam te bogactwo jak idę po chleb , ale tylko do lipca,, dom sprzedany kasa wysłana , wypowiedzenie dane ,,, niech UA dyma za frajer ,
0
Odpowiedz
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie