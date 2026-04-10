10 kwietnia 2026 15:08
Inflacja wraca do wyższych poziomów. Paliwa odpowiadają za nagły skok cen
Rekordowy skok cen paliw
To najwyższy miesięczny wzrost cen paliw w historii pomiarów CPI. Podobną dynamikę odnotowano wiosną 2022 roku. Wtedy wzrost rozłożył się na kilka miesięcy. Obecne dane są pierwszymi po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wzrost cen ropy i gazu przełożył się na rynek krajowy.
– Wojna w Iranie i niepewność dotycząca międzynarodowych dostaw ropy naftowej miały silny wpływ na ceny paliw w marcu. Nigdy wcześniej nie odnotowaliśmy silniejszego wzrostu cen paliw z miesiąca na miesiąc w indeksie cen konsumpcyjnych (CPI). Ostatni raz obserwowaliśmy coś podobnego wiosną 2022 roku, po wybuchu szeroko zakrojonej wojny Rosji z Ukrainą, ale wtedy wzrost cen nastąpił w ciągu kilku miesięcy – mówi Espen Kristiansen w komunikacie prasowym.
Ceny energii elektrycznej spadły o 6,0 proc. w ujęciu miesięcznym, ale rok wcześniej spadek był znacznie głębszy i wyniósł 16,9 proc. Różnica przełożyła się na wzrost rocznej dynamiki cen energii i wpłynęła na przyspieszenie inflacji.
Wpływ cen żywności na inflację
Na obniżki wpłynęły głównie promocje związane z okresem wielkanocnym. Tańsze były m.in. owoce cytrusowe, słodycze i mięso jagnięce. W tym roku kampanie rabatowe rozpoczęły się wcześniej niż rok temu. Wynikało to z innego układu kalendarza świąt. W efekcie większa część obniżek cen została ujęta w marcowych danych.
Pozostałe kategorie cenowe
Podwyżki objęły również sektor informacji i komunikacji. Ceny w tej kategorii wzrosły o 1,2 proc. w ujęciu miesięcznym. W efekcie roczna dynamika cen osiągnęła 2,5 proc. Wzrosty widoczne były także w transporcie, gdzie ceny zwiększyły się o 1,3 proc. miesiąc do miesiąca i 4,2 proc. rok do roku. Wyższe ceny odnotowano również w sektorze usług gastronomicznych i hotelarskich, gdzie wzrost wyniósł 1,4 proc. miesiąc do miesiąca i 6,3 proc. rok do roku.
W górę poszły także ceny usług finansowych i ubezpieczeniowych. W tej kategorii odnotowano najwyższą dynamikę roczną na poziomie 8,5 proc. Wzrosty objęły również zdrowie, gdzie ceny zwiększyły się o 0,7 proc. miesiąc do miesiąca i 3,6 proc. rok do roku. W kategorii innych towarów i usług odnotowano spadek o 1,2 proc. w ujęciu rocznym.
Inflacja powyżej celu banku centralnego
Cel inflacyjny Norges Bank wynosi 2 proc. Wskaźnik pozostaje powyżej tego poziomu od dłuższego czasu. Przed wybuchem konfliktu inflacja zaczęła ponownie rosnąć. Norges Bank zmienił wcześniejsze plany dotyczące obniżek stóp. Wskazuje na możliwość ich podwyższenia.
