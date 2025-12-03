Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Polityka

Cała Europa marzyła o takim partnerstwie. Ukraińska produkcja wystartuje w Norwegii

Redakcja

03 grudnia 2025 11:12

Cała Europa marzyła o takim partnerstwie. Ukraińska produkcja wystartuje w Norwegii

Projekt podkreśla rosnące znaczenie technologii dronowych w europejskiej obronności. /zdjęcie poglądowe, fot. Ministerstwo Obrony Narodowej Ukrainy (Flickr.com, (CC BY-SA 2.0)

Norwegia i Ukraina podpisały list intencyjny dotyczący uruchomienia ukraińskiej produkcji dronów na terytorium Norwegii. Projekt ma ruszyć szybko, a pierwsza linia produkcyjna zostanie uruchomiona w 2026 roku. Władze obu krajów podkreślają, że współpraca obejmie także wymianę technologii i rozwój badań.

Norweskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że celem jest stworzenie linii produkcyjnej w 2026 roku, a następnie rozbudowanie jej w kolejnych miesiącach. Po zakończeniu produkcji drony trafią do Ukrainy jako wsparcie obronne.

Minister obrony Tore O. Sandvik zaznaczył, że porozumienie zacieśni współpracę pomiędzy norweskim i ukraińskim sektorem dronowym. Według resortu projekt ma zwiększyć zdolności produkcyjne, a także wzmocnić europejskie bezpieczeństwo.
Polska i Norwegia łączą siły. Powstaną systemy, które zmienią układ sił w regionie

Wspólna technologia i badania

Dokument podpisali minister obrony Ukrainy Denys Szmyhal oraz norweski minister Tore O. Sandvik podczas spotkania Joint Expeditionary Force w Bodø na początku listopada.

Szmyhal podkreślił, że Ukraina przekaże Norwegii swoją technologię i doświadczenie. W zamian otrzyma dostęp do norweskich mocy produkcyjnych, które pozwolą dostarczyć żołnierzom nowoczesne drony. Ukraiński minister dodał, że współpraca stworzy nowe możliwości w zakresie badań i rozwoju.
Ukraina wnosi do projektu swoje know-how dronowe.

Ukraina wnosi do projektu swoje know-how dronowe.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Norweska branża dronowa w projekcie

Norweski rząd liczy, że wspólny projekt zwiększy krajowe kompetencje w dziedzinie dronów. W inicjatywie przewidziano udział instytutu badawczego, firm technologicznych oraz krajowej branży dronowej.

Celem jest budowa silnego środowiska specjalistycznego. Sekretarz stanu Marte Gerhardsen poinformowała, że Ukraina chce rozpocząć odbiór dronów jak najszybciej, choć konkretnej daty jeszcze nie ustalono.
Norwegia musi działać szybciej. Jedno miasto na celowniku
Minister Sandvik ma przedstawić rządową strategię dronową. Dokument określi kierunki rozwoju norweskiej obrony dronowej i będzie powiązany z nową współpracą z Ukrainą. Władze podkreślają, że działania te wynikają z pilnej prośby prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i mają wesprzeć Ukrainę w trudnej sytuacji militarnej.
