Cała Europa marzyła o takim partnerstwie. Ukraińska produkcja wystartuje w Norwegii
03 grudnia 2025 11:12
Projekt podkreśla rosnące znaczenie technologii dronowych w europejskiej obronności. /zdjęcie poglądowe, fot. Ministerstwo Obrony Narodowej Ukrainy (Flickr.com, (CC BY-SA 2.0)
Minister obrony Tore O. Sandvik zaznaczył, że porozumienie zacieśni współpracę pomiędzy norweskim i ukraińskim sektorem dronowym. Według resortu projekt ma zwiększyć zdolności produkcyjne, a także wzmocnić europejskie bezpieczeństwo.
Wspólna technologia i badania
Szmyhal podkreślił, że Ukraina przekaże Norwegii swoją technologię i doświadczenie. W zamian otrzyma dostęp do norweskich mocy produkcyjnych, które pozwolą dostarczyć żołnierzom nowoczesne drony. Ukraiński minister dodał, że współpraca stworzy nowe możliwości w zakresie badań i rozwoju.
Ukraina wnosi do projektu swoje know-how dronowe.Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Norweska branża dronowa w projekcie
Celem jest budowa silnego środowiska specjalistycznego. Sekretarz stanu Marte Gerhardsen poinformowała, że Ukraina chce rozpocząć odbiór dronów jak najszybciej, choć konkretnej daty jeszcze nie ustalono.
