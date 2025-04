Norweg skazany w Polsce na dożywocie za zabójstwo byłej partnerki i uprowadzenie dziecka

Wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Longfin Media - stock.adobe.com - tylko do użytku redakcyjnego

Sąd Okręgowy w Krakowie skazał obywatela Norwegii na karę dożywotniego pozbawienia wolności za brutalne morderstwo swojej byłej partnerki. Zdarzenie miało miejsce na początku listopada 2022 roku w Oświęcimiu, gdzie Ingebrigt G. śmiertelnie ranił nożem 26-letnią kobietę. Po dokonaniu zabójstwa porwał ich wspólne dziecko – 5-letnią wówczas córkę – i wywiózł ją za granicę.

Policja szybko zidentyfikowała głównego podejrzanego – byłego partnera ofiary, który mieszkał w Bergen. Już tego samego dnia został on zatrzymany przez duńskich funkcjonariuszy na autostradzie w okolicach Kopenhagi. W samochodzie, należącym do zamordowanej kobiety, znajdowało się dziecko ofiary i napastnika. Zatrzymany został przewieziony do Polski w ramach procedury Europejskiego Nakazu Aresztowania. Dziewczynkę przekazano pod opiekę dziadka.