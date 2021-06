Zabił dwie osoby i uciekł od dożywocia: Polak zatrzymany po latach w Norwegii

Polscy i norwescy funkcjonariusze dokonali zatrzymania Polaka ukrywającego się w Bergen. Paweł Z. był poszukiwany za podwójne zabójstwo. Mężczyzna trafił w ręce służb siedem lat po ucieczce z Polski.

– Polscy policjanci z Biura Kryminalnego KGP oraz norwescy funkcjonariusze z Krajowego Urzędu Śledczego KRIPOS, należący do międzynarodowej sieci policyjnej ENFAST, połączyli siły i dokonując sprawdzeń, krok po kroku zbliżali się do poszukiwanego – wyjawił w rozmowie z PAP rzecznik KGP inspektor Mariusz Ciarka. Do zatrzymania doszło w połowie czerwca na jednej z ulic Bergen. Mężczyzna nie przyznał się do prawdziwej tożsamości i do samego końca podawał funkcjonariuszom nieprawdziwe dane osobowe.