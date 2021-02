Minął rok od pierwszego zakażenia: Norwegia od 365 dni walczy z koronawirusem

Kobieta z Tromsø, która przebywała na jednym z obszarów epidemii w Chinach – tak zidentyfikowano pierwszy przypadek koronawirusa w Norwegii. 26 lutego 2021 roku minął rok od tamtych wydarzeń. Jak z pandemią walczył kraj fiordów?

Pierwsze potwierdzone przypadki COVID-19 wykryto w Norwegii w ostatnich dniach lutego 2020 roku. Kobieta, która zaraziła się w Chinach, została poddana izolacji domowej. Służbom sanitarnym nie udało się ustalić, czy transmitowała SARS-CoV-2 na inne osoby. W kolejnych dniach liczba zakażonych zaczęła rosnąć. Pozytywne testy dotyczyły m.in. osób, które wracały z zimowych wyjazdów we Włoszech i Austrii. Na początku marca pierwsi zarażeni trafili do szpitala. Rząd postawił wówczas na zdecydowane kroki. Rozpoczął się proces masowego odwoływania imprez muzycznych oraz sportowych.

Pierwszą śmierć osoby zarażonej koronawirusem zarejestrowano w Norwegii 12 marca. Tego samego dnia rząd wprowadził lockdown w całym kraju. Jak przyznała Erna Solberg, było to wprowadzenie największych ograniczeń w życiu publicznym od momentu wybuchu II wojny światowej. Zamknięte zostały wszystkie szkoły oraz większość lokali usługowych. W kolejnych dniach Rada Ministrów rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do pakietów pomocowych dla przedsiębiorców. Gminy wprowadzały własne, lokalne obostrzenia. Wstrzymany został ruch pasażerski, a cudzoziemcom utrudniono wjazd do kraju. Masowo wzrastała również liczba osób bezrobotnych oraz wysyłanych na permittering.

W ostatnich dniach października Rada Ministrów po raz kolejny zaostrzyła środki kontroli. Rząd zalecał ograniczenie wszelkich podróży oraz zminimalizowanie liczby kontaktów międzyludzkich. Postawiono m.in. na wprowadzanie lokalnych i regionalnych obostrzeń. W Oslo objawiło się to m.in. zamknięciem barów. W listopadzie i grudniu rząd dążył do zminimalizowania liczby zachorowań, by część środków kontroli została zlikwidowana na Boże Narodzenie. Nadzieję na zmiany przyniósł także program szczepień. Po przerwie świąteczno-noworocznej w kraju nastąpił gwałtowny wzrost zakażeń. Przyczyniły się do niego m.in. mutacje koronawirusa. Jak w lutym 2021 roku wskazuje norweski rząd, to one mogą odpowiadać za ewentualny wybuch trzeciej fali pandemii.