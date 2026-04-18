Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Loty mogą zostać ograniczone. Norwegia ma zapasy paliwa tylko na 20 dni

Rosnące ceny i ryzyko niedoborów paliwa lotniczego mogą zakłócić wakacyjne podróże w Europie. Branża ostrzega przed ograniczeniami lotów i problemami z dostawami.
Ceny paliwa lotniczego wzrosły ponad dwukrotnie od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie. To znacznie więcej niż około 50 proc. wzrost cen ropy naftowej przed zawieszeniem broni między USA, Iranem i Izraelem. Eksperci wskazują na ryzyko niedoborów paliwa w Europie. Problem dotyczy zarówno dostaw, jak i zapasów. Linie lotnicze już odczuwają skutki sytuacji.
Drożejące paliwo i skutki konfliktu

Około 30 proc. paliwa lotniczego produkowanego w rejonie Zatoki Perskiej trafia do Europy. Zakłócenia bezpośrednio wpływają na rynek europejski. Konflikt Iranu i USA zablokował Cieśninę Ormuz, przez którą transportowanych jest około 20 mln baryłek ropy dziennie. W efekcie część tankowców została uwięziona w Zatoce Perskiej. Jednocześnie poziom zapasów paliwa pozostaje niski.

Szef IATA Willie Walsh wskazuje, że nawet otwarcie szlaku nie rozwiąże szybko problemu. Kluczowym ograniczeniem są uszkodzenia rafinerii na Bliskim Wschodzie. To one odpowiadają za produkcję paliwa lotniczego. Powrót do pełnej wydajności może potrwać kilka miesięcy. Dwutygodniowe zawieszenie broni nie gwarantuje poprawy sytuacji w krótkim czasie.

Wzrost cen paliwa lotniczego jest wyraźnie wyższy niż wzrost cen ropy.Fot. stock.adobe.com/standardowa

Lotniska, linie i poziom rezerw

Organizacja ACI Europe ostrzega przed "systemowymi" brakami paliwa. Problem może pojawić się w ciągu trzech tygodni, jeśli Cieśnina Ormuz nie zostanie w pełni otwarta. Zapasy na lotniskach szybko się kurczą. Dodatkowym czynnikiem jest wzrost popytu związany z działaniami militarnymi. Dostawcy nie są w stanie zagwarantować dostaw od maja.

Część lotnisk wprowadza ograniczenia, m.in. cztery porty lotnicze we Włoszech. Linie lotnicze deklarują zapasy na kilka tygodni, jednak już teraz odwoływane są połączenia. SAS skasował ponad 1000 lotów w kwietniu z powodu wysokich kosztów paliwa. Norwegian korzysta częściowo z dostaw od nordyckich producentów. Z kolei Norse Atlantic Airways szuka finansowania w związku z rosnącymi kosztami.
Różnice w poziomie rezerw między krajami pozostają znaczące. Portugalia posiada zapasy na cztery miesiące, a Francja na osiem. Norwegia ma rezerwy wystarczające na około 20 dni w przypadku całkowitego wstrzymania dostaw, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2006 roku. Eksperci z FFI wskazują na potrzebę ich zwiększenia. Rząd prowadzi prace nad aktualizacją regulacji i monitoruje sytuację we współpracy z branżą oraz organizacjami międzynarodowymi.
