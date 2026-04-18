18 kwietnia 2026 17:18
Loty mogą zostać ograniczone. Norwegia ma zapasy paliwa tylko na 20 dni
Drożejące paliwo i skutki konfliktu
Szef IATA Willie Walsh wskazuje, że nawet otwarcie szlaku nie rozwiąże szybko problemu. Kluczowym ograniczeniem są uszkodzenia rafinerii na Bliskim Wschodzie. To one odpowiadają za produkcję paliwa lotniczego. Powrót do pełnej wydajności może potrwać kilka miesięcy. Dwutygodniowe zawieszenie broni nie gwarantuje poprawy sytuacji w krótkim czasie.
Wzrost cen paliwa lotniczego jest wyraźnie wyższy niż wzrost cen ropy.
Lotniska, linie i poziom rezerw
Część lotnisk wprowadza ograniczenia, m.in. cztery porty lotnicze we Włoszech. Linie lotnicze deklarują zapasy na kilka tygodni, jednak już teraz odwoływane są połączenia. SAS skasował ponad 1000 lotów w kwietniu z powodu wysokich kosztów paliwa. Norwegian korzysta częściowo z dostaw od nordyckich producentów. Z kolei Norse Atlantic Airways szuka finansowania w związku z rosnącymi kosztami.
