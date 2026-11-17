17 listopada 2026 13:01
Lofoty. Burmistrz Moskenes chce ograniczyć loty dronów przy szlaku na Reinebringen
Mieszkańcy widzą drony przy oknach i tarasach
12 listopada Sverdrup rozmawiała o tym z przedstawicielami policji, linii Widerøe i operatorów dronów. Debatę zorganizowały norweski urząd lotnictwa cywilnego Luftfartstilsynet i związek pilotów Pilotforbundet. Relacja organizatorów z konferencji.
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Dlaczego chodzi o szlak na Reinebringen?
Burmistrz chce ograniczeń w wybranych miejscach. Jako przykład podaje wypożyczalnie hulajnóg w Oslo, które informują użytkowników o zasadach i wyznaczonych strefach. W górach drony służą również ratownikom oraz geologom badającym zbocza zagrożone osuwiskami.
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Co policja ustaliła po zgłoszeniu przy lotnisku w Svolvær?
Komendant w Svolvær powiedział NRK, że po pierwszym zgłoszeniu policjanci rozpoczęli poszukiwania, ale nie znaleźli drona ani operatora. Kiedy świadek ponownie przekazał informację, patrol był już na innym wezwaniu. Relacja świadka i odpowiedź policji w NRK.
Jaka zasada już obowiązuje przy lotniskach?
Na lot dronem w promieniu 5 km od lotniska w Norwegii potrzebna jest zgoda miejscowej służby ruchu lotniczego. Zasady lotów dronami na stronie Avinor.