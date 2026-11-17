17.11.2026 13:01
Ordføreren i Moskenes vil begrense droneflyging ved Reinebringen
Innbyggere forteller om droner ved hus og terrasser
Den 12. november møtte ordføreren representanter fra politiet, Widerøe og dronebransjen til debatt på konferansen Sikker integrering av droner. Luftfartstilsynet og Pilotforbundet arrangerte konferansen. Luftfartstilsynets oppsummering.
Derfor trekker ordføreren fram Reinebringen
Sverdrup ønsker restriksjoner på utvalgte steder. Hun viser til utleie av elsparkesykler i Oslo som et eksempel på hvordan brukerne kan gjøres kjent med reglene og sonene som gjelder. Droner brukes også til redning og til å undersøke skredutsatte områder.
Politiet svarer på kritikken etter hendelsen i Svolvær
Politistasjonssjefen i Svolvær sa til NRK at politiet rykket ut etter den første meldingen, men ikke fant dronen eller føreren. Da vitnet senere meldte fra på nytt, var patruljen opptatt med et annet oppdrag. Les vitnets forklaring og politiets svar hos NRK.
Dette gjelder allerede ved flyplassene
Skal du fly drone nærmere en lufthavn enn fem kilometer, trenger du tillatelse fra den lokale lufttrafikktjenesten. Se Avinors veiledning for droneflyging.
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