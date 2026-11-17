Derfor trekker ordføreren fram Reinebringen

Trappen opp til utsiktspunktet er bratt. Sverdrup mener at en drone som blir hengende over turgåerne, kan ta oppmerksomheten bort fra hvor de setter foten. Ved en redningsaksjon må helikopteret kunne komme fram.



Sverdrup ønsker restriksjoner på utvalgte steder. Hun viser til utleie av elsparkesykler i Oslo som et eksempel på hvordan brukerne kan gjøres kjent med reglene og sonene som gjelder. Droner brukes også til redning og til å undersøke skredutsatte områder.