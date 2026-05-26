26 maja 2026 09:01
Kreatywny jak Norweg. Wykorzystują skały do rozbudowy gmin
Rogfast ma mieć 27 km długości. Tunel pod Boknafjordem ma zostać otwarty w 2033 roku. Powinien skrócić podróż między Stavangerem a Bergen o 40 minut. Budowa jest już na półmetku.
Z dna morza powstaje nowy ląd. Rogfast zmienia granice norweskich gmin
Tylko na Kvitsøy z tunelu ma wyjechać ponad 100 tys. ciężarówek ze skałami. Jedna ciężarówka przewozi około 50 ton materiału. Jedna barka mieści około 450 ton. Do jej napełnienia potrzeba około dziewięciu ciężarówek.
Tunel pod morzem zmienia życie wyspy
W Mekjarvik na Randaberg planowany jest teren gospodarczy o powierzchni 90 tys. metrów kwadratowych. Pojawiły się tam także plany dotyczące portu wycieczkowego. Łącznie nowe obszary w regionie mają odpowiadać ponad 50 boiskom piłkarskim. Część skał lepszej jakości może zostać wykorzystana również przy budowie dróg.