Aktualności
|
Redakcja
|

26 maja 2026 09:01

Kreatywny jak Norweg. Wykorzystują skały do rozbudowy gmin

Miliony ton skał z budowy Rogfast zmieniają mapę Rogaland. Materiał wydobywany z głębokości 392 metrów pod poziomem morza trafia do wód wokół Kvitsøy i tworzy nowe lądy.
Rogaland znane jest ze skalistego krajobrazu. Fot. Jarvin [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons
Kvitsøy leży przy wejściu do Boknafjord. Gmina ma 167 wysp i mniej niż 600 mieszkańców. Dziś jest najmniejszą gminą Norwegii pod względem powierzchni. Może to się zmienić w wyniku budowy najdłuższego i najgłębszego podmorskiego tunelu drogowego na świecie.

Rogfast ma mieć 27 km długości. Tunel pod Boknafjordem ma zostać otwarty w 2033 roku. Powinien skrócić podróż między Stavangerem a Bergen o 40 minut. Budowa jest już na półmetku.
Z dna morza powstaje nowy ląd. Rogfast zmienia granice norweskich gmin

Na Kvitsøy powstaną dwa nasypy o łącznej powierzchni 130 tys. metrów kwadratowych. Jeden ma zostać przeznaczony pod terminal komunikacji zbiorowej. Drugi ma służyć działalności gospodarczej. Po zakończeniu prac nowy teren zostanie zmierzony i zgłoszony do Kartverket.

Tylko na Kvitsøy z tunelu ma wyjechać ponad 100 tys. ciężarówek ze skałami. Jedna ciężarówka przewozi około 50 ton materiału. Jedna barka mieści około 450 ton. Do jej napełnienia potrzeba około dziewięciu ciężarówek.

Projekt podwodnego tunelu przechodzącego przez Boknafjorden.

Projekt podwodnego tunelu przechodzącego przez Boknafjorden.Materiały prasowe Statens vegvesen

Ankieta

Skorzystasz ze skrócenia trasy dzięki Rogfast?

Tak, często jeżdżę Stavanger–Bergen
Raczej nie, ale brzmi to jak duża ulga w podróży
Nie, mnie to nie dotyczy (inne trasy/region)
Boję się tak głębokich tuneli. Wolę prom/objazd
Głosy: 5
Podgląd wyników

Tunel pod morzem zmienia życie wyspy

Skały z Rogfast trafiają do czterech gmin w Rogalandzie. Na Karmøy posłużą do budowy nowego portu Karmsund o powierzchni 100 tys. metrów kwadratowych. W planach jest tam także 350-metrowe nabrzeże. W Bokn ma powstać nowa wyspa o powierzchni około 30 tys. metrów kwadratowych.

W Mekjarvik na Randaberg planowany jest teren gospodarczy o powierzchni 90 tys. metrów kwadratowych. Pojawiły się tam także plany dotyczące portu wycieczkowego. Łącznie nowe obszary w regionie mają odpowiadać ponad 50 boiskom piłkarskim. Część skał lepszej jakości może zostać wykorzystana również przy budowie dróg.
Projekt zmienia też codzienność Kvitsøy. Na wyspie pracuje około 350 robotników, czyli ponad połowa liczby mieszkańców. Według relacji norweskich mediów, lokalny sklep Coop notuje więcej klientów i więcej nieznanych twarzy. Część mieszkańców liczy na życie bez podporządkowania się rozkładowi promu.
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Obserwator
3 godziny temu
Z dziedziny kamienia łupanego to asy;) gorzej z ekonomią 😉
