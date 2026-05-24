Norwegia chce się zabudować. Najmocniej ucierpi przyroda

Nowy raport wskazuje na szeroko zakrojone plany zagospodarowania terenów w Norwegii. Skala obejmuje obszar porównywalny z całością obecnie zabudowanych terenów kraju. Znaczna część inwestycji dotyczy terenów przyrodniczych i rekreacyjnych.

Podsumowanie artykułu Odsłuchaj artykuł 0:00 0:00 0:00 1x

Raport przygotowany przez firmę Norkart na zlecenie Norweskiego Towarzystwa Turystycznego (DNT) przedstawia dane o planowanym wykorzystaniu gruntów. Obejmuje zarówno plany wynikające z dokumentów planistycznych, jak i decyzje sektorowe. Łączna powierzchnia objęta analizą przekracza 5 500 km². To obszar porównywalny z dawnym okręgiem Akershus. Dokument wskazuje także na możliwe konflikty z ochroną przyrody i dostępem do terenów rekreacyjnych.

Reklama

Ponad 20 proc. inwestycji w obszarach nienaruszonych przez człowieka Ponad 40 proc. planowanych inwestycji znajduje się na terenach rekreacyjnych. W większości są to obszary uznane za ważne lub bardzo ważne dla aktywności na świeżym powietrzu. Łączna powierzchnia tych terenów jest pięciokrotnie większa niż Oslo. Około 60 gmin nie przeprowadziło pełnej inwentaryzacji takich obszarów. Oznacza to, że rzeczywista skala może być wyższa.



Raport wskazuje także na ingerencję w inne typy środowisk. Około 20 proc. planów dotyczy terenów nienaruszonych przez działalność człowieka. W tym 6 proc. obejmuje obszary o charakterze dzikiej przyrody. Kolejne 14 proc. nakłada się na lasy naturalne oraz starsze drzewostany. Około 6 proc. inwestycji planowanych jest na terenach występowania reniferów.

Mogą ucierpieć nawet obszary tradycyjnego wypasu reniferów.Fot. Diego Delso, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ankieta Domki, drogi, wiatraki… kosztem natury? Jesteś za czy przeciw? Przeciw, przyroda i szlaki są ważniejsze Za, Norwegia musi się rozwijać Zależy, OK, ale nie na terenach rekreacyjnych Nie mam zdania

Norwegia: duża część planów inwestycyjnych dotyczy obszarów przyrodniczych Około 85 proc. analizowanych planów pochodzi z dokumentów gminnych. Największą część stanowią projekty budowy domów letniskowych. Odpowiadają one za około 25 proc. wszystkich planów. Pozostałe inwestycje wynikają z decyzji podejmowanych na podstawie ustaw sektorowych. Dotyczy to między innymi projektów energetycznych.



Raport uwzględnia również obszary nadbrzeżne. Około 2 proc. planów znajduje się w strefie brzegowej. To powierzchnia odpowiadająca niemal 20 000 boisk piłkarskich. Autorzy zaznaczają, że nie wszystkie plany zostaną zrealizowane. Część może prowadzić do innych form wpływu na środowisko, takich jak fragmentacja lub pogorszenie jakości terenów.