Aktualności
|
Redakcja
|

24 maja 2026 12:57

Norwegia chce się zabudować. Najmocniej ucierpi przyroda

Nowy raport wskazuje na szeroko zakrojone plany zagospodarowania terenów w Norwegii. Skala obejmuje obszar porównywalny z całością obecnie zabudowanych terenów kraju. Znaczna część inwestycji dotyczy terenów przyrodniczych i rekreacyjnych.
Mapa zmian wskazuje, że mieszkańcy Norwegii muszą liczyć się z dużą utratą terenów zielonych. Fot. Peter Prokosch, www.grida.no/resources/3047
Raport przygotowany przez firmę Norkart na zlecenie Norweskiego Towarzystwa Turystycznego (DNT) przedstawia dane o planowanym wykorzystaniu gruntów. Obejmuje zarówno plany wynikające z dokumentów planistycznych, jak i decyzje sektorowe. Łączna powierzchnia objęta analizą przekracza 5 500 km². To obszar porównywalny z dawnym okręgiem Akershus. Dokument wskazuje także na możliwe konflikty z ochroną przyrody i dostępem do terenów rekreacyjnych.
Ponad 20 proc. inwestycji w obszarach nienaruszonych przez człowieka

Ponad 40 proc. planowanych inwestycji znajduje się na terenach rekreacyjnych. W większości są to obszary uznane za ważne lub bardzo ważne dla aktywności na świeżym powietrzu. Łączna powierzchnia tych terenów jest pięciokrotnie większa niż Oslo. Około 60 gmin nie przeprowadziło pełnej inwentaryzacji takich obszarów. Oznacza to, że rzeczywista skala może być wyższa.

Raport wskazuje także na ingerencję w inne typy środowisk. Około 20 proc. planów dotyczy terenów nienaruszonych przez działalność człowieka. W tym 6 proc. obejmuje obszary o charakterze dzikiej przyrody. Kolejne 14 proc. nakłada się na lasy naturalne oraz starsze drzewostany. Około 6 proc. inwestycji planowanych jest na terenach występowania reniferów.

Mogą ucierpieć nawet obszary tradycyjnego wypasu reniferów.Fot. Diego Delso, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Norwegia: duża część planów inwestycyjnych dotyczy obszarów przyrodniczych

Około 85 proc. analizowanych planów pochodzi z dokumentów gminnych. Największą część stanowią projekty budowy domów letniskowych. Odpowiadają one za około 25 proc. wszystkich planów. Pozostałe inwestycje wynikają z decyzji podejmowanych na podstawie ustaw sektorowych. Dotyczy to między innymi projektów energetycznych.

Raport uwzględnia również obszary nadbrzeżne. Około 2 proc. planów znajduje się w strefie brzegowej. To powierzchnia odpowiadająca niemal 20 000 boisk piłkarskich. Autorzy zaznaczają, że nie wszystkie plany zostaną zrealizowane. Część może prowadzić do innych form wpływu na środowisko, takich jak fragmentacja lub pogorszenie jakości terenów.
Dokument wskazuje, że znaczna część analizowanych terenów nadal pozostaje niezabudowana. Oznacza to możliwość wprowadzania zmian w planach zagospodarowania przed ich realizacją. W raporcie podkreślono znaczenie aktualizacji dokumentów planistycznych w gminach. Wskazano także na potrzebę uzupełnienia danych dotyczących terenów rekreacyjnych. Analiza łączy informacje z różnych źródeł i wcześniejszych opracowań, co rozszerza obraz planowanych zmian w użytkowaniu gruntów.
Komentarze (1)
1 dzień temu
widze ze na tym portalu mozna dodac tylko 1 komentarz pod artykulem i to nie czesciej niz raz na tydzien
czyli kto pierwszyten lepszy ,Taka przaworzadnosc i tolerancja
2
Odpowiedz
