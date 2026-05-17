Wyjątkowy region zmienia się nie do poznania. Zagrożona jest nawet hodowla reniferów

Zmiany klimatu coraz mocniej wpływają na Sápmi, czyli historyczne tereny Laponii. Nowy raport pokazuje skutki dla kultury Saamów, tradycyjnej gospodarki i lokalnych społeczności.

Miljødirektoratet (Urząd ds. Środowiska) opublikował raport o skutkach zmian klimatu w Sápmi. Dokument przygotowały NIVA i Międzynarodowe Centrum Hodowli Reniferów. Powstał we współpracy z zespołem ekspertów ds. adaptacji do zmian klimatu. Raport łączy wiedzę naukową z tradycyjną wiedzą Saamów.

Hodowla reniferów pod presją. Wszystko przez klimat Hodowla reniferów została wskazana jako szczególnie narażona. Powodem są zmiany warunków śniegowych i lodowych. Rośnie też nieprzewidywalność pogody. Zmniejsza się zakres możliwych działań. Dotyka to przede wszystkim osób prowadzących tradycyjną działalność.



Raport wskazuje również na saamskie rybołówstwo, które także odczuwa skutki zmian klimatu. Tradycyjna gospodarka Saamów wymagała dotąd dużej elastyczności. Obejmowała przemieszczanie się między różnymi terenami. Łączyła też kilka form pracy w ciągu roku.

/zdjęcie poglądowe, Wielkanocny Festiwal Kultury Saamów 2021Źródło: fot. dutchbaby, flickr.com (CC BY-NC-ND 2.0)

Saamowie pod ścianą. Co dalej z kulturą? Zmiany klimatu zwiększają potrzebę dostosowania się. Jednocześnie rośnie presja na tereny wykorzystywane tradycyjnie. Pojawiają się kolejne ingerencje w obszary, co ogranicza możliwości reagowania. Według raportu elastyczność staje się coraz trudniejsza.



Dokument opisuje także skutki społeczne i gospodarcze. Brak możliwości współpracy z naturą niesie ryzyko zatracenia lokalnych zwyczajów. Może też osłabiać język i przekaz wiedzy między pokoleniami. Zmiany klimatu szczególnie wpływają na młodych ludzi. Mogą wiązać się ze stresem, stratami, kosztami adaptacji i utratą stad zwierząt, czytamy w raporcie.

Minister klimatu i środowiska Andreas Bjelland Eriksen podkreślił, że skutki zmian klimatu są już widoczne w Sápmi. Wskazał też na potrzebę uwzględniania tradycyjnej wiedzy Saamów w działaniach adaptacyjnych. Hilde Singsaas, dyrektorka Miljødirektoratet, zapowiedziała wykorzystanie raportu w krajowej analizie wrażliwości klimatycznej. Dokument ma zostać opublikowany na początku 2027 roku i posłużyć jako podstawa do prac nad polityką adaptacji klimatycznej w Norwegii.