Koronawirus w Norwegii: bieżące informacje

Eurovision 2020 in Rotterdam is cancelled

Eurovision 2020 in Rotterdam is cancelled

[14.00] KOLEJNY ZGON Z POWODU KORONAWIRUSA Do pięciu wzrosła liczba zgonów w Norwegii spowodowanych zakażeniem wirusem covid-19. Piąta ofiara to starsza osoba, zmarła w placówce w Ringsaker.

[12.00] POCZTA BĘDZIE DOSTARCZAĆ ŻYWNOŚĆ I LEKI? Socjalistyczna Parta Lewicy (SV) chce, by listonosze Norges posten dostarczali osobom poddanym kwarantannie leki i żywność. SV poprosi premier Ernę Solberg o rozważenie pomysłu partii. - Norges posten realizuje zamówienia na terenie prawie całego kraju i codziennie mija gospodarstwa domowe. Na tym polega potencjał usługi - powiedział polityk partii.

Czytaj więcej: Będą racjonować paracetamol. Nie chcą, by ludzie robili zapasy

[21.00] BEZDOMNI RUMUNI Z ULIC OSLO ODSYŁANI DO RUMUNII



Jak podaje gmina Oslo, okolo 200 bezdomnych z Rumunii powróci jutro do ich ojczystego kraju. Gmina informuje, że bezdomni musieli wyrazić zgodę na powrót. Rumuni wrócą samolotem, transport zorganizowala gmina we współpracy z Kirkens bymisjon.



Poniżej: mieszkańcy stolicy z balkonów oklaskują służby i lekarzy, którzy narażają własne zdrowie w walce z pandemią.