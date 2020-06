Historyczne zaostrzenie przepisów. Norweski rząd wyhamuje energetykę wiatrową?

– Energia wiatrowa będzie odgrywać rolę w naszym systemie elektroenergetycznym również w przyszłości, ale aby to osiągnąć w dobry sposób, dokonamy radykalnych zmian – powiedziała Bru podczas przedstawiania raportu dotyczącego energii wiatrowej na lądzie, który trafił do Stortingu.



Radykalne zmiany to przede wszystkim skrócenie czasu realizacji licencji. Jak powiedziała Bru, do tej pory sfinalizowanie niektórych projektów zabierało 10-15 lat, teraz ramy czasowe miałyby zamykać się po latach 7 od złożenia deklaracji inwestowania w energetykę wiatrową. Od przyznania koncesji prace budowlane powinny zająć maksymalnie 2-3 lata. Wpływ na to ma mieć wprowadzanie mniejszej ilości poprawek do projektów licencyjnych oraz wcześniejsze odrzucanie nierealnych pomysłów. Aby uniknąć nierentownych projektów, rząd w przedstawionym raporcie proponuje także jaśniejsze wymagania postawione wnioskodawcom oraz wyważone opracowania ukazujące wady i zalety prezentowanych projektów.