Granice pozostaną zamknięte. Norwegia utrzymuje kurs i nie łagodzi restrykcji

Zmiany ogłosiła dziś m.in. minister sprawiedliwości Monica Mæland. /zdjęcie ilustracyjne regjeringen.no/materiały prasowe/Torbjørn Tandberg

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 10 lutego władze ogłosiły, że do końca lutego przedłużają zamknięcie granicy Norwegii. Szefowa resortu sprawiedliwości ogłosiła także, że rząd zaostrzy przepisy dotyczące poddania się kwarantannie wjazdowej w hotelu. - Musimy jak najbardziej ograniczyć infekcję - powiedziała Monica Mæland.

Reklama

W dzisiejszej konferencji wzięli udział: minister sprawiedliwości Monica Mæland, szef resortu zdrowia Bent Høie, a także dyrektor Urzędu ds. Zdrowia (Helsedirektoratet) i Line Vold z Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI).

Granice nadal zamknięte Restrykcyjne ograniczenia wjazdu na teren Norwegii zostają na razie przedłużone do 28 lutego. - Jesteśmy w sytuacji, w której pandemia obrała nowy kierunek dzięki mutacjom koronawirusa, które rozprzestrzeniają się coraz szybciej. Musimy upewnić się, że mamy [nad nimi - przyp.red.] kontrolę i jak najbardziej ograniczamy ich transmisję - wyjaśniła decyzję władz Mæland.

Minister dodała, że władze rozważają złagodzenie restrykcji, ale muszą robić to w sposób stopniowy. Teraz jest zbyt wcześnie, by łagodzić obostrzenia, podsumowała.

Wyjątek dla pracowników Mæland dodała jednak, że rząd do 20 lutego opracuje zasady wjazdu, które umożliwią niektórym pracownikom wjazd do Norwegii. - Widzimy, że niektóre firmy pilnie potrzebują pracowników, których można określić jako tzw. ściśle niezbędny personel o krytycznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa. Nie jest to ogólnie przyjęty wyjątek, ale w niektórych branżach może się zdarzyć, że tylko konkretne osoby np. mogą naprawić maszynę. W związku z tym Ministerstwu Handlu i Przemysłu zlecono ustanowienie bardzo wąskiego formularza aplikacyjnego. Trwają prace nad przygotowaniem kryteriów i wytycznych - wyjaśniła.



To zdaje się być odpowiedź rządu dla branż, takich jak np. rybna, których przedstawiciele krytykowali decyzję o zamknięciu norweskich granic dla cudzoziemców - w wielu sektorach zabrakło personelu na stanowiskach, na których zatrudnieni byli do tej pory pracownicy zagraniczni.

Zaostrzą przepisy kwarantanny wjazdowej Szefowa resortu sprawiedliwości powiedziała też, że rząd pracuje nad zaostrzeniem przepisów dotyczących kwarantanny wjazdowej, którą podróżny spędza w hotelu. Obecnie główna zasada głosi, że ​​każdy, kto nie posiada np. miejsca zamieszkania w Norwegii, kwarantannę musi odbyć w hotelu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracodawcy zapewniają pracownikom miejsca do odbycia kwarantanny. I ten właśnie wyjątek władze chcą zaostrzyć. - Inspekcja Pracy wykazała, że ​​w zbyt wielu przypadkach [wyjątek - przyp. red.] działa niezgodnie z przepisami. Dlatego pracujemy nad wprowadzeniem wstępnej akceptacji zakwaterowania zapewnianego przez pracodawcę, zanim pracownik będzie mógł z niego skorzystać - poinformowała Mæland. - Złamanie obowiązujących zasad wjazdu to przestępstwo - dodała.

Mutacje się rozprzestrzenią Minister zdrowia Bent Høie poinformował, że mutacje koronawiursa w każdej chwili mogą zdominować rozprzestrzeniającą się infekcję. Dodał, że nadal odnotowuje się spadek liczby nowych infekcji w kraju fiordów, ale teraz tendencja spadkowa znacznie zwolniła. Nie wiadomo, czy wpływ na to miały właśnie nowe ogniska mutacji covid-19. Dlatego w piątek Helsedirektoratet i FHI przedstawią zalecenia, które będą obowiązywać w trakcie zaczynających się 22 lutego ferii zimowych. - Jedno z zaleceń, o którym mogę poinformować już teraz, to: nie wyjeżdżajcie za granicę - powiedział Høie. - Będzie to sprzeczne z naszymi zaleceniami - podsumował.

- Obostrzenia krajowe, zwalczanie lokalnych ognisk infekcji i zaostrzona kontrola graniczna to trzy najważniejsze metody, by powstrzymać rozprzestrzenianie się infekcji - powiedział minister zdrowia.

– Nasjonale tiltak, slå ned lokale utbrudd, og fortsatt sterk kontroll med grensene. Dette er de tre viktigste stegene for å beholde kontrollen helt til vaksineringen har gitt oss hverdagen tilbake, sier @BentHHoyre. Les hele talen på https://t.co/EYKTEjfuX4 #koronaNorge pic.twitter.com/J65iz57HYl — Helse- og omsorgsdep (@helse_og_omsorg) February 10, 2021

- Wkrótce zalecimy złagodzenie restrykcji dotyczących fizycznej obecności na uniwersytetach i uczelniach. Zalecamy również łagodzenie działań związanych ze sportem i wypoczynkiem w przypadku dzieci i młodzieży - powiedziała Line Vold z FHI, odnosząc się do tematu zaleceń na ferie zimowe.



Szefowa Instytut poinformowała także, że w Norwegii odnotowano 436 nowych przypadków brytyjskiej mutacji koronawirusa, a także dziesięć przypadków mutacji z RPA.

Przystali na zalecenia Rząd dzisiejsze postanowienia oparł na zaleceniach Urzędu ds. Zdrowia - według Helsedirektoratet granice powinny pozostać zamknięte, by opóźnić import nowych mutacji koronawirusa. Urząd był również zalecał również, by obywatelom Norwegii na pewien okres zakazać zagranicznych podróży, aby zminimalizować ryzyko importu infekcji do kraju fiordów.