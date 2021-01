Od dziś zamknięte granice. Te osoby nie wjadą do Norwegii

Przez cały czas wprowadzaliśmy obostrzenia i łagodziliśmy restrykcje w zależności od tego, jak rozwijała się sytuacja epidemiczna. Obecnie, w związku z rozprzestrzenianiem się bardziej zakaźnego wariantu koronawirusa, jesteśmy zmuszeni wprowadzić największe od marca zeszłego roku restrykcje przyjazdowe. Musimy na pewien czas - w jak największym stopniu - ograniczyć liczbę przyjezdnych do Norwegii. Rozumiem, że oznacza to poważne konsekwencje dla wielu osób, ale jest to konieczne, aby ograniczyć ryzyko transmisji wirusa z zagranicy. ~premier Erna Solberg