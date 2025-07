Dzień smutku i zadumy w Norwegii. Mija 14 lat od tragicznego zamachu Breivika

Zdjęcia z obchodów rocznicowych w 2021 flikcr/Foto: Erlend C. L. Birkeland/CC BY-ND 2.0/Arbeiderpartiet/materiały prasowe

22 lipca mija 14 lat od zamachów na wyspie Utøya oraz w dzielnicy rządowej w Oslo. Anders Behring Breivik (po zmianie nazwiska Fjotolf Hansen) zabił tego dnia 77 osób i ranił ponad 300. Najmłodsza z ofiar miała zaledwie 14 lat.

To największa zbrodnia dokonana na Norwegach od czasu II wojny światowej. 22 lipca po godzinie 15 w dzielnicy rządowej Regjeringskvartalet wybuchła bomba, która zabiła osiem osób. Dwie godziny później przebrany w mundur policjanta Anders Breivik na obozie zorganizowanym przez młodzieżówkę Partii Pracy (AUF) na wyspie Utøya z zimną krwią zastrzelił 69 osób. Jego ofiarami byli głównie nastolatkowie.

24 sierpnia 2012 roku sąd skazał Breivika za masowe morderstwo na 21 lat pozbawienia wolności. To najwyższy wymiar kary przyznawany w Norwegii. W styczniu 2022, po odbyciu dziesięciu lat kary więzienia, Breivik ubiegał się o warunkowe zwolnienie. Pod koniec marca Sąd Apelacyjny orzekł, że zwolnienie Breivika na okres próbny po upływie minimalnego okresu kary pozbawienia wolności “byłoby eksperymentem nie do obrony”.



Sędziowie podkreślili, że skazany pokazał, że ma zdolność i chęć do przeprowadzania najbardziej ekstremalnych aktów przemocy. Anders Behring Breivik nie może zatem złożyć apelacji i dalszego postępowania w sprawie jego warunkowego zwolnienia nie będzie.