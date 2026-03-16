Co dalej z prądem w Norwegii? Kraj fiordów ma uczyć się na przykładzie Ukrainy
16 marca 2026 09:01
Coraz większe znaczenie ma ochrona danych technicznych dotyczących instalacji. Fot. materiały prasowe Agder Energi
Obawy o bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej
Pracownicy sektora energetycznego informują także o sytuacjach, gdy nieznane osoby próbowały zdobywać informacje o obiektach. Zdarzenia takie odnotowano w kilku miejscach w regionie. Zdaniem firm energetycznych pokazuje to podatność infrastruktury na działania wrogich podmiotów. Branża podkreśla, że podobne ataki na sieć energetyczną miały miejsce w Ukrainie. Tam infrastruktura była wielokrotnie celem rosyjskich uderzeń.
W ostatnich latach rośnie liczba incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem w sektorze energetycznym w Europie.Fot. Wygenerowano przy pomocy AI
Branża apeluje o nowe środki ochrony
Organizacja branżowa Fornybar Norge podkreśla, że sektor energetyczny może stać się celem ataków terrorystycznych. Jej dyrektor generalny Bård Vegar Solhjell zaznacza, że potrzebne są wyraźniejsze wymagania ze strony władz. Chodzi o fizyczne zabezpieczenia obiektów, szkolenia oraz zdolność szybkiej naprawy sieci. Koszt wzmocnienia bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej szacowany jest na 10-15 mld NOK. Kwestia finansowania ma zostać rozstrzygnięta na poziomie politycznym.
Raport Norwegia
