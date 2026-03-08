Energia kontra przyroda w norweskich górach. Ważniejszy prąd czy renifery i turyści?
08 marca 2026 12:48
Analizowany jest także czas pracy pomp po utworzeniu pokrywy lodowej. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI
Obawy o lód na jeziorze Holmavatn
Sekretarz generalna organizacji Inger Lise Blyverket wskazuje na łamach NRK, że interesy turystyki i ochrony reniferów często się pokrywają. Jej zdaniem w procesach inwestycyjnych zbyt rzadko uwzględnia się potrzeby turystyki i rekreacji na świeżym powietrzu. Organizacja przypomina także doświadczenia z lat 60., gdy w regionie powstały pierwsze elektrownie wodne. Według stowarzyszenia były to inwestycje, które w niewystarczającym stopniu uwzględniały środowisko i turystykę. Dlatego postuluje wstrzymanie pompowania wody zimą, aby zapewnić stabilną pokrywę lodową.
Rozpatrywane rozwiązania i decyzje władz
Wnioski inwestycyjne rozpatruje obecnie Urząd ds. Zasobów Wodnych i Energii. Jednocześnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje nowe plany dotyczące ochrony populacji reniferów. Kilku polityków z południowej Norwegii wyraziło sprzeciw wobec rozbudowy elektrowni. Wskazują na potencjalne skutki dla środowiska i turystyki zimowej. Decyzja w sprawie projektów może zapaść jeszcze w tym roku.
