Energia kontra przyroda w norweskich górach. Ważniejszy prąd czy renifery i turyści?

Analizowany jest także czas pracy pomp po utworzeniu pokrywy lodowej. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Planowana rozbudowa elektrowni wodnych w rejonie Hardangervidda może wpłynąć na bezpieczeństwo lodu na górskich jeziorach zimą. Norweskie Stowarzyszenie Turystyczne apeluje o zagwarantowanie zamarzniętych zbiorników wodnych. Sprawę analizuje Urząd ds. Zasobów Wodnych i Energii.

Firma Lyse Kraft planuje modernizację istniejących instalacji energetycznych w regionie Røldal-Suldal oraz budowę trzech nowych elektrowni szczytowo-pompowych. Projekt obejmuje łącznie pięć obiektów w gminach Suldal i Ullensvang. Jednym z głównych problemów jest wpływ zimowego pompowania wody na pokrywę lodową jeziora Holmavatn. W okresie zimowym zamarznięta tafla jest wykorzystywana zarówno przez turystów narciarskich, jak i przez dzikie renifery.

Obawy o lód na jeziorze Holmavatn Norweskie Stowarzyszenie Turystyczne deklaruje wstępne poparcie dla modernizacji istniejących elektrowni. Organizacja podkreśla, że rozwój infrastruktury w już zagospodarowanych miejscach jest lepszy niż inwestycje na nienaruszonych obszarach przyrody. Jednocześnie zwraca uwagę na możliwe konsekwencje dla turystyki zimowej. Pompowanie wody w okresie mrozów może osłabiać lód na jeziorze Holmavatn. To z kolei może ograniczyć dostępność tras dla turystów i zwierząt.



Sekretarz generalna organizacji Inger Lise Blyverket wskazuje na łamach NRK, że interesy turystyki i ochrony reniferów często się pokrywają. Jej zdaniem w procesach inwestycyjnych zbyt rzadko uwzględnia się potrzeby turystyki i rekreacji na świeżym powietrzu. Organizacja przypomina także doświadczenia z lat 60., gdy w regionie powstały pierwsze elektrownie wodne. Według stowarzyszenia były to inwestycje, które w niewystarczającym stopniu uwzględniały środowisko i turystykę. Dlatego postuluje wstrzymanie pompowania wody zimą, aby zapewnić stabilną pokrywę lodową.

Zmiany w warunkach lodowych mogą wpływać na trasy migracji stad.Fot. Pixabay/ Creative Commons CC0

Rozpatrywane rozwiązania i decyzje władz Lyse Kraft zapowiada analizę rozwiązań ograniczających wpływ inwestycji na środowisko. Spółka rozważa wprowadzenie restrykcji dotyczących pompowania wody w okresie formowania się lodu na początku zimy. Analizowane są także limity czasu pracy pomp po zamarznięciu jeziora. Dyrektor Bjørn Honningsvåg zaznacza, że takie działania mogą zwiększyć koszty projektu. Firma podkreśla jednak, że chce znaleźć rozwiązanie łączące produkcję energii z ochroną reniferów.



Wnioski inwestycyjne rozpatruje obecnie Urząd ds. Zasobów Wodnych i Energii. Jednocześnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje nowe plany dotyczące ochrony populacji reniferów. Kilku polityków z południowej Norwegii wyraziło sprzeciw wobec rozbudowy elektrowni. Wskazują na potencjalne skutki dla środowiska i turystyki zimowej. Decyzja w sprawie projektów może zapaść jeszcze w tym roku.

Ewentualne odwołania od decyzji Urzędu ds. Zasobów Wodnych i Energii mogą trafić do ministra energii Terje Aaslanda. Polityk podkreśla, że Norwegia potrzebuje większej produkcji energii, ale jednocześnie musi chronić populację dzikich reniferów. Rząd zapowiada całościowe podejście do planów energetycznych i działań ochronnych.